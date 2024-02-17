https://uz.sputniknews.ru/20240217/tashkent-praktika-oshibki-tamojennaya-sfera-kruglyy-stol-42545892.html

В Ташкенте обсудили новую практику и типичные ошибки при таможенном оформлении

В Ташкенте обсудили новую практику и типичные ошибки при таможенном оформлении

В работе круглого стола, посвященного этой теме, приняли участие таможенные брокеры, сотрудники транспортных и логистических компаний, представители госорганов

2024-02-17T15:38+0500

2024-02-17T15:38+0500

2024-02-17T15:52+0500

узбекистан

ташкент

круглый стол

таможня

законодательство

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ташкенте прошел круглый стол на тему "Проблемные вопросы ВЭД. Новое в таможенном законодательстве".Специалисты обсудили методы определения таможенной стоимости и порядок их пременения. В частности говорили о новой практике — применении основного метода.Согласно законодательству декларант обязан изучить таможенную стоимость, прежде чем ее заявлять. В этой связи рекомендуется:Кроме того, подробно разобрали типичные ошибки при таможенном оформлении, обсудили вопросы сокрытия отдельных выплат со стороны импортера и способы определения "серых" импортеров.Особое внимание специалисты уделили этапам сертификации. Они включают в себя:Отмечалось, в частности, что с 1 марта 2024 года запрещается ввоз солнечных панелей, техническая документация или маркировка которых не содержит сведений о соответствующем классе "А", "В", "С" и "Т", представляющих показатели качества солнечных элементов.Оценка соответствия в области технического регулирования возложена на Центр научных испытаний и контроля качества "Узтест". Цель круглого стола — повышение осведомленности о новых правилах определения таможенной стоимости, характерных ошибках и процедуре консультирования для применения последующих методов оценки.

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