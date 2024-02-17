https://uz.sputniknews.ru/20240217/tashkent-praktika-oshibki-tamojennaya-sfera-kruglyy-stol-42545892.html
В Ташкенте обсудили новую практику и типичные ошибки при таможенном оформлении
В Ташкенте обсудили новую практику и типичные ошибки при таможенном оформлении
В работе круглого стола, посвященного этой теме, приняли участие таможенные брокеры, сотрудники транспортных и логистических компаний, представители госорганов
2024-02-17T15:38+0500
2024-02-17T15:38+0500
2024-02-17T15:52+0500
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ташкент
круглый стол
таможня
законодательство
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ташкенте прошел круглый стол на тему "Проблемные вопросы ВЭД. Новое в таможенном законодательстве".Специалисты обсудили методы определения таможенной стоимости и порядок их пременения. В частности говорили о новой практике — применении основного метода.Согласно законодательству декларант обязан изучить таможенную стоимость, прежде чем ее заявлять. В этой связи рекомендуется:Кроме того, подробно разобрали типичные ошибки при таможенном оформлении, обсудили вопросы сокрытия отдельных выплат со стороны импортера и способы определения "серых" импортеров.Особое внимание специалисты уделили этапам сертификации. Они включают в себя:Отмечалось, в частности, что с 1 марта 2024 года запрещается ввоз солнечных панелей, техническая документация или маркировка которых не содержит сведений о соответствующем классе "А", "В", "С" и "Т", представляющих показатели качества солнечных элементов.Оценка соответствия в области технического регулирования возложена на Центр научных испытаний и контроля качества "Узтест". Цель круглого стола — повышение осведомленности о новых правилах определения таможенной стоимости, характерных ошибках и процедуре консультирования для применения последующих методов оценки.
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ташкент обсужение практика ошибки таможня сфера работа круглый стол тема таможенные брокеры сотрудники транспорт логистика компания представители госорганы
ташкент обсужение практика ошибки таможня сфера работа круглый стол тема таможенные брокеры сотрудники транспорт логистика компания представители госорганы
В Ташкенте обсудили новую практику и типичные ошибки при таможенном оформлении
15:38 17.02.2024 (обновлено: 15:52 17.02.2024)
В работе круглого стола, посвященного этой теме, приняли участие таможенные брокеры, сотрудники транспортных и логистических компаний, представители госорганов.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ташкенте прошел круглый стол на тему "Проблемные вопросы ВЭД. Новое в таможенном законодательстве".
Специалисты обсудили методы определения таможенной стоимости и порядок их пременения. В частности говорили о новой практике — применении основного метода.
Согласно законодательству декларант обязан изучить таможенную стоимость, прежде чем ее заявлять. В этой связи рекомендуется:
изучить и собрать полный пакет документов;
поговорить с импортером насчет отдельных выплат, касающихся товаров;
изучить цепочку поставки;
правильно заполнить графу 31;
определить ограничения по методу 1;
правильно расчитать отдельные выплаты;
правильно определить метод.
Кроме того, подробно разобрали типичные ошибки при таможенном оформлении, обсудили вопросы сокрытия отдельных выплат со стороны импортера и способы определения "серых" импортеров.
Особое внимание специалисты уделили этапам сертификации. Они включают в себя:
подачу и получение заявки в органе по сертификации (ОС);
рассмотрение заявки со стороны ОС;
подготовку и утверждение программы испытаний;
отбор и идентификацию продукции;
подготовку проб для передачи в лабораторию;
испытания образцов в лаборатории;
обследования производства;
выдача или отказ в выдаче сертификата соответствия.
Отмечалось, в частности, что с 1 марта 2024 года запрещается ввоз солнечных панелей, техническая документация или маркировка которых не содержит сведений о соответствующем классе "А", "В", "С" и "Т", представляющих показатели качества солнечных элементов.
Оценка соответствия в области технического регулирования возложена на Центр научных испытаний и контроля качества "Узтест".
Цель круглого стола — повышение осведомленности о новых правилах определения таможенной стоимости, характерных ошибках и процедуре консультирования для применения последующих методов оценки.