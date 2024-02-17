https://uz.sputniknews.ru/20240217/uzbekistan-diyera-keldiyerova-pobeditelnitsa-bolshoy-shlem-42545566.html

Узбекская дзюдоистка стала пятикратной чемпионкой "Большого шлема"

Узбекская дзюдоистка стала пятикратной чемпионкой "Большого шлема"

Первый день турнира "Большого шлема" по дзюдо завершился для сборной Узбекистана удачно

2024-02-17T13:19+0500

2024-02-17T13:19+0500

2024-02-17T13:20+0500

узбекистан

дзюдо

спорт

диёра келдиёрова

турнир "большого шлема"

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Диёра Келдиёрова стала пятикратной победительницей турнира "Большого шлема", проходящего в Баку (Азербайджан), сообщает НОК.Спортсменка, выступавшая в весовой категории до 52 кг, завоевала очередную золотую медаль состязаний такого ранга. В финале она победила двукратную медалистку Олимпийских игр итальянку Одетте Джуфриду.Кроме того, Келдиёрова также записала в свой актив 1000 очков для мирового и Олимпийского рейтингов. Благодаря этой победе на следующей неделе узбекистанка возглавит мировую табель о рангах.

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