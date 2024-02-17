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https://uz.sputniknews.ru/20240217/uzbekistan-diyera-keldiyerova-pobeditelnitsa-bolshoy-shlem-42545566.html
Узбекская дзюдоистка стала пятикратной чемпионкой "Большого шлема"
Узбекская дзюдоистка стала пятикратной чемпионкой "Большого шлема"
Первый день турнира "Большого шлема" по дзюдо завершился для сборной Узбекистана удачно
2024-02-17T13:19+0500
2024-02-17T13:20+0500
узбекистан
дзюдо
спорт
диёра келдиёрова
турнир "большого шлема"
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Диёра Келдиёрова стала пятикратной победительницей турнира "Большого шлема", проходящего в Баку (Азербайджан), сообщает НОК.Спортсменка, выступавшая в весовой категории до 52 кг, завоевала очередную золотую медаль состязаний такого ранга. В финале она победила двукратную медалистку Олимпийских игр итальянку Одетте Джуфриду.Кроме того, Келдиёрова также записала в свой актив 1000 очков для мирового и Олимпийского рейтингов. Благодаря этой победе на следующей неделе узбекистанка возглавит мировую табель о рангах.
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узбекистан дзюдо чемпионка большой шлем турнир сборная диёра келдиёрова
узбекистан дзюдо чемпионка большой шлем турнир сборная диёра келдиёрова

Узбекская дзюдоистка стала пятикратной чемпионкой "Большого шлема"

13:19 17.02.2024 (обновлено: 13:20 17.02.2024)
© AP Photo / Ng Han GuanДиёра Келдиёрова. Архивное фото
Диёра Келдиёрова. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
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Первый день турнира по дзюдо завершился для сборной Узбекистана удачно.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Диёра Келдиёрова стала пятикратной победительницей турнира "Большого шлема", проходящего в Баку (Азербайджан), сообщает НОК.
Спортсменка, выступавшая в весовой категории до 52 кг, завоевала очередную золотую медаль состязаний такого ранга. В финале она победила двукратную медалистку Олимпийских игр итальянку Одетте Джуфриду.
Кроме того, Келдиёрова также записала в свой актив 1000 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.
Благодаря этой победе на следующей неделе узбекистанка возглавит мировую табель о рангах.
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