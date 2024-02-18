https://uz.sputniknews.ru/20240218/bayden-schitaet-chto-ukraina-mojet-poteryat-drugie-goroda-42550953.html

Байден считает, что Украина может потерять другие города

Байден считает, что Украина может потерять другие города

Россия может взять под контроль другие населенные пункты прежде, чем Запад выделит новую помощь Украине, опасается американский президент.

2024-02-18T15:45+0500

2024-02-18T15:45+0500

2024-02-18T15:45+0500

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ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в успешности попыток администрации Белого дома договориться с конгрессом о дополнительных деньгах на нужды Украины, но опасается, что до тех пор под контроль РФ не перейдет еще больше украинских городов. Репортеры в ответ поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к моменту одобрения конгрессом запроса администрации на дополнительные ассигнования ни один другой украинский город не окажется под контролем российских сил. Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

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