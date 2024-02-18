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Байден считает, что Украина может потерять другие города
Байден считает, что Украина может потерять другие города
Россия может взять под контроль другие населенные пункты прежде, чем Запад выделит новую помощь Украине, опасается американский президент.
2024-02-18T15:45+0500
2024-02-18T15:45+0500
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ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в успешности попыток администрации Белого дома договориться с конгрессом о дополнительных деньгах на нужды Украины, но опасается, что до тех пор под контроль РФ не перейдет еще больше украинских городов. Репортеры в ответ поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к моменту одобрения конгрессом запроса администрации на дополнительные ассигнования ни один другой украинский город не окажется под контролем российских сил. Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
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байден украина россия сша
байден украина россия сша

Байден считает, что Украина может потерять другие города

15:45 18.02.2024
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Овальном кабинете Белого дома, 13 ноября 2023 года, в Вашингтоне.
Президент Джо Байден во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Овальном кабинете Белого дома, 13 ноября 2023 года, в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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Россия может взять под контроль другие населенные пункты прежде, чем Запад выделит новую помощь Украине, опасается американский президент.
ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в успешности попыток администрации Белого дома договориться с конгрессом о дополнительных деньгах на нужды Украины, но опасается, что до тех пор под контроль РФ не перейдет еще больше украинских городов.
"Я говорил с Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим (от конгресса – ред.) эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания", - сказал Байден журналистам пула Белого дома.
Репортеры в ответ поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к моменту одобрения конгрессом запроса администрации на дополнительные ассигнования ни один другой украинский город не окажется под контролем российских сил.
"Нет, я не уверен. Никто не может быть уверен. Послушайте, украинцы сражаются мужественно и героически. На кону стоит так много всего. Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются", - сказал Байден.
Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
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