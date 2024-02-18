Байден считает, что Украина может потерять другие города
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Овальном кабинете Белого дома, 13 ноября 2023 года, в Вашингтоне.
© AP Photo / Andrew Harnik
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Россия может взять под контроль другие населенные пункты прежде, чем Запад выделит новую помощь Украине, опасается американский президент.
ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в успешности попыток администрации Белого дома договориться с конгрессом о дополнительных деньгах на нужды Украины, но опасается, что до тех пор под контроль РФ не перейдет еще больше украинских городов.
"Я говорил с Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим (от конгресса – ред.) эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания", - сказал Байден журналистам пула Белого дома.
Репортеры в ответ поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к моменту одобрения конгрессом запроса администрации на дополнительные ассигнования ни один другой украинский город не окажется под контролем российских сил.
"Нет, я не уверен. Никто не может быть уверен. Послушайте, украинцы сражаются мужественно и героически. На кону стоит так много всего. Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются", - сказал Байден.
Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.