https://uz.sputniknews.ru/20240218/biznesmeny-djizakskoy-i-rostovskoy-oblastey-gotovy-k-tesnomu-partnerstvu-42549526.html

Бизнесмены Джизакской и Ростовской областей готовы к тесному партнерству

Бизнесмены Джизакской и Ростовской областей готовы к тесному партнерству

Перспективные совместные проекты предприниматели будут обсуждать на онлайн-диалогах.

2024-02-18T11:51+0500

2024-02-18T11:51+0500

2024-02-18T11:51+0500

узбекистан

общество

россия

джизакская область

ростовская область

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Джизакская и Ростовская области заинтересованы в тесном сотрудничестве. Перспективы более тесного партнерства обсудили на встрече дипломаты Генерального консульства Узбекистана и замминистра экономического развития российского региона Елена Федотова, сообщает ИА "Дунё".Сотрудники Генконсульства подчеркнули, что руководство областей в Узбекистане отдает приоритет укреплению взаимовыгодных торгово-экономических связей с зарубежными странами, в том числе с российскими регионами.Участники встречи обсудили инвестиционный потенциал Джизакской и Ростовской областей, укрепление торгово-экономических связей между регионами, реализации совместных проектов.Они также договорились организовать онлайн-диалоги с участием бизнесменов двух регионов.

узбекистан

россия

джизакская область

ростовская область

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джизакская ростовская область сотрудничество