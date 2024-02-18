https://uz.sputniknews.ru/20240218/biznesmeny-djizakskoy-i-rostovskoy-oblastey-gotovy-k-tesnomu-partnerstvu-42549526.html
Бизнесмены Джизакской и Ростовской областей готовы к тесному партнерству
Бизнесмены Джизакской и Ростовской областей готовы к тесному партнерству
Перспективные совместные проекты предприниматели будут обсуждать на онлайн-диалогах.
2024-02-18T11:51+0500
2024-02-18T11:51+0500
2024-02-18T11:51+0500
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общество
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Джизакская и Ростовская области заинтересованы в тесном сотрудничестве. Перспективы более тесного партнерства обсудили на встрече дипломаты Генерального консульства Узбекистана и замминистра экономического развития российского региона Елена Федотова, сообщает ИА "Дунё".Сотрудники Генконсульства подчеркнули, что руководство областей в Узбекистане отдает приоритет укреплению взаимовыгодных торгово-экономических связей с зарубежными странами, в том числе с российскими регионами.Участники встречи обсудили инвестиционный потенциал Джизакской и Ростовской областей, укрепление торгово-экономических связей между регионами, реализации совместных проектов.Они также договорились организовать онлайн-диалоги с участием бизнесменов двух регионов.
узбекистан
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джизакская ростовская область сотрудничество
джизакская ростовская область сотрудничество
Бизнесмены Джизакской и Ростовской областей готовы к тесному партнерству
Перспективные совместные проекты предприниматели будут обсуждать на онлайн-диалогах.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
Джизакская и Ростовская области заинтересованы в тесном сотрудничестве. Перспективы более тесного партнерства обсудили на встрече дипломаты Генерального консульства Узбекистана и замминистра экономического развития российского региона Елена Федотова, сообщает ИА "Дунё"
.
Сотрудники Генконсульства подчеркнули, что руководство областей в Узбекистане отдает приоритет укреплению взаимовыгодных торгово-экономических связей с зарубежными странами, в том числе с российскими регионами.
"Было предложено установить тесные партнерские связи между Джизакской и Ростовской областями. Российская сторона поддержала эту инициативу, выразив заинтересованность в укреплении экономических связей между регионами двух стран", - говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили инвестиционный потенциал Джизакской и Ростовской областей, укрепление торгово-экономических связей между регионами, реализации совместных проектов.
Они также договорились организовать онлайн-диалоги с участием бизнесменов двух регионов.