https://uz.sputniknews.ru/20240218/tsentrobank-nazval-falshivkoy-banknoty-v-400-tys-sumov-42552095.html
Центробанк назвал фальшивкой банкноты в 400 тыс. сумов
Центробанк назвал фальшивкой банкноты в 400 тыс. сумов
Изображения новой банкноты номиналом 400 тысяч распространяются в социальных сетях.
2024-02-18T18:11+0500
2024-02-18T18:11+0500
2024-02-18T18:11+0500
узбекистан
общество
центральный банк республики узбекистан
банкнота
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/12/42550931_0:159:1080:767_1920x0_80_0_0_ec84bce5b9e520d3ede028946d539f2a.jpg
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Банкнота номиналом 400 тысяч сумов, изображения которой распространяется в социальных сетях, является фейком, сообщили в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.Как отмечают в пресс-службе, в некоторых социальных сетях циркулируют фотографии банкноты номиналом 100 000 сумов с измененными цифрами номинала на 400 000.Согласно статье 39 Закона о Центральном банке Республики Узбекистан, номинальная стоимость денежных знаков страны определяется Центральным банком.В соответствии со статьей 40 этого закона Центральный банк обладает исключительным правом выпуска банкнот в качестве законного платежного средства на территории Узбекистана. В случае выпуска банкнот нового образца ЦБ объявляет об этом в средствах массовой информации.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/12/42550931_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_9f0bc773e735bc641c81f8c3602358a2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан центральный банк банкнота фейк
узбекистан центральный банк банкнота фейк
Центробанк назвал фальшивкой банкноты в 400 тыс. сумов
Изображения новой банкноты номиналом 400 тысяч распространяются в социальных сетях.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik
. Банкнота номиналом 400 тысяч сумов, изображения которой распространяется в социальных сетях, является фейком, сообщили
в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.
Как отмечают в пресс-службе, в некоторых социальных сетях циркулируют фотографии банкноты номиналом 100 000 сумов с измененными цифрами номинала на 400 000.
Согласно статье 39 Закона о Центральном банке Республики Узбекистан, номинальная стоимость денежных знаков страны определяется Центральным банком.
В соответствии со статьей 40 этого закона Центральный банк обладает исключительным правом выпуска банкнот в качестве законного платежного средства на территории Узбекистана. В случае выпуска банкнот нового образца ЦБ объявляет об этом в средствах массовой информации.