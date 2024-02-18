https://uz.sputniknews.ru/20240218/uzbekskiy-sablist-stal-chempionom-azii-42551671.html
Узбекский саблист стал чемпионом Азии
Узбекский саблист стал чемпионом Азии
Молодежная сборная республики принимает участие в первенстве континента среди юниоров и молодежи в Бахрейне.
2024-02-18T16:54+0500
2024-02-18T16:54+0500
2024-02-18T16:54+0500
спорт
фехтование
узбекистан
медаль
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекский спортсмен Алпамис Уракбаев стал чемпионом Азии по фехтованию на саблях среди юниоров и молодежи, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.В финальном поединке узбекистанец одолел соперника из Южной Кореи и завоевал "золото" турнира.Еще одну награду в копилку сборной принес Сардор Абдукаримбеков. Он дошел до полуфинала и завоевал бронзовую медаль.Сборная республики принимает участие в первенстве континента среди юниоров и молодежи в Бахрейне.
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спорт узбекистан фехтование на саблях чемпионат азии
спорт узбекистан фехтование на саблях чемпионат азии
Узбекский саблист стал чемпионом Азии
Молодежная сборная республики принимает участие в первенстве континента среди юниоров и молодежи в Бахрейне.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
Узбекский спортсмен Алпамис Уракбаев стал чемпионом Азии по фехтованию на саблях среди юниоров и молодежи, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
В финальном поединке узбекистанец одолел соперника из Южной Кореи и завоевал "золото" турнира.
Еще одну награду в копилку сборной принес Сардор Абдукаримбеков. Он дошел до полуфинала и завоевал бронзовую медаль.
Сборная республики принимает участие в первенстве континента среди юниоров и молодежи в Бахрейне.