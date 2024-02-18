https://uz.sputniknews.ru/20240218/uzbekskiy-sablist-stal-chempionom-azii-42551671.html

Узбекский саблист стал чемпионом Азии

Узбекский саблист стал чемпионом Азии

Молодежная сборная республики принимает участие в первенстве континента среди юниоров и молодежи в Бахрейне.

2024-02-18T16:54+0500

2024-02-18T16:54+0500

2024-02-18T16:54+0500

спорт

фехтование

узбекистан

медаль

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекский спортсмен Алпамис Уракбаев стал чемпионом Азии по фехтованию на саблях среди юниоров и молодежи, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.В финальном поединке узбекистанец одолел соперника из Южной Кореи и завоевал "золото" турнира.Еще одну награду в копилку сборной принес Сардор Абдукаримбеков. Он дошел до полуфинала и завоевал бронзовую медаль.Сборная республики принимает участие в первенстве континента среди юниоров и молодежи в Бахрейне.

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