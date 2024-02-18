https://uz.sputniknews.ru/20240218/v-uzbekistane-iz-za-morozov-ogranichili-rabotu-gazovyx-zapravok-42550038.html

В Узбекистане из-за морозов ограничили работу газовых заправок

В Узбекистане из-за морозов ограничили работу газовых заправок

Из-за похолодания в регионах республики снижается давление в магистральных газопроводах.

2024-02-18T12:56+0500

2024-02-18T12:56+0500

2024-02-18T12:56+0500

узбекистан

общество

заправка

газ

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Узбекистане вновь временно ограничили работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС) из-за наступивших морозов, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны. По данным Узгидромета, с 16 февраля в республику пришло резкое похолодание: температура воздуха днем упала с 20-21 градусов тепла до 3-8 градусов ниже нуля, а ночью - до 11-16 градусов мороза. По данным пресс-службы, в результате резкого похолодания в регионах республики наблюдаются случаи снижения давления в магистральных газопроводах. В ведомстве заверили, что из-за ограничений на газовых заправках на все бензиновые АЗС будут увеличены поставки топлива.

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