https://uz.sputniknews.ru/20240218/v-uzbekistane-iz-za-morozov-ogranichili-rabotu-gazovyx-zapravok-42550038.html
В Узбекистане из-за морозов ограничили работу газовых заправок
В Узбекистане из-за морозов ограничили работу газовых заправок
Из-за похолодания в регионах республики снижается давление в магистральных газопроводах.
2024-02-18T12:56+0500
2024-02-18T12:56+0500
2024-02-18T12:56+0500
узбекистан
общество
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газ
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Узбекистане вновь временно ограничили работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС) из-за наступивших морозов, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны. По данным Узгидромета, с 16 февраля в республику пришло резкое похолодание: температура воздуха днем упала с 20-21 градусов тепла до 3-8 градусов ниже нуля, а ночью - до 11-16 градусов мороза. По данным пресс-службы, в результате резкого похолодания в регионах республики наблюдаются случаи снижения давления в магистральных газопроводах. В ведомстве заверили, что из-за ограничений на газовых заправках на все бензиновые АЗС будут увеличены поставки топлива.
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узбекистан заправки газ ограничение
узбекистан заправки газ ограничение
В Узбекистане из-за морозов ограничили работу газовых заправок
Из-за похолодания в регионах республики снижается давление в магистральных газопроводах.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik.
В Узбекистане вновь временно ограничили работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС) из-за наступивших морозов, сообщает
пресс-служба министерства энергетики страны.
По данным Узгидромета, с 16 февраля в республику пришло резкое похолодание: температура воздуха днем упала с 20-21 градусов тепла до 3-8 градусов ниже нуля, а ночью - до 11-16 градусов мороза.
По данным пресс-службы, в результате резкого похолодания в регионах республики наблюдаются случаи снижения давления в магистральных газопроводах.
"С учетом этого в первую очередь вводятся краткосрочные ограничения на работу автомобильный газонаполнительных компрессорных станций по всей республики в целях снабжения природным газом населения и объектов бюджетной сферы", - говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что из-за ограничений на газовых заправках на все бензиновые АЗС будут увеличены поставки топлива.