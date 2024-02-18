https://uz.sputniknews.ru/20240218/v-uzbekistane-sojgli-110-tys-pachek-kontrabandnyx-sigaret--42548981.html
В Узбекистане сожгли 110 тыс. пачек контрабандных сигарет
В Узбекистане сожгли 110 тыс. пачек контрабандных сигарет
Все сигареты ввезли нелегально, у владельцев товара не было соответствующих документов.
2024-02-18T10:57+0500
2024-02-18T10:57+0500
2024-02-18T10:57+0500
общество
узбекистан
таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан
контрабанда
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В Ташкенте сожгли 110 тыс. пачек контрабандных сигарет.В процессе уничтожения продукции, который проходил в промышленной зоне Янгихаётского района города Ташкента, приняли участие сотрудники Таможенного комитета и Департамента исполнения наказаний, средства массовой информации и широкая общественность.Эти сигареты были ввезены в страну нелегально, и у владельца товара не было на них соответствующих документов.Подробнее - в видеоролике Sputnik Узбекистан.
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общество узбекистан сигареты контрабанда уничтожение
общество узбекистан сигареты контрабанда уничтожение
В Узбекистане сожгли 110 тыс. пачек контрабандных сигарет
Все сигареты ввезли нелегально, у владельцев товара не было соответствующих документов.
В Ташкенте сожгли 110 тыс. пачек контрабандных сигарет.
В процессе уничтожения продукции, который проходил в промышленной зоне Янгихаётского района города Ташкента, приняли участие сотрудники Таможенного комитета и Департамента исполнения наказаний, средства массовой информации и широкая общественность.
Эти сигареты были ввезены в страну нелегально, и у владельца товара не было на них соответствующих документов.
Подробнее - в видеоролике Sputnik Узбекистан
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