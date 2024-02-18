https://uz.sputniknews.ru/20240218/v-uzbekistane-sojgli-110-tys-pachek-kontrabandnyx-sigaret--42548981.html

В Узбекистане сожгли 110 тыс. пачек контрабандных сигарет

В Узбекистане сожгли 110 тыс. пачек контрабандных сигарет

Все сигареты ввезли нелегально, у владельцев товара не было соответствующих документов.

2024-02-18T10:57+0500

2024-02-18T10:57+0500

2024-02-18T10:57+0500

общество

узбекистан

таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан

контрабанда

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В Ташкенте сожгли 110 тыс. пачек контрабандных сигарет.В процессе уничтожения продукции, который проходил в промышленной зоне Янгихаётского района города Ташкента, приняли участие сотрудники Таможенного комитета и Департамента исполнения наказаний, средства массовой информации и широкая общественность.Эти сигареты были ввезены в страну нелегально, и у владельца товара не было на них соответствующих документов.Подробнее - в видеоролике Sputnik Узбекистан.

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