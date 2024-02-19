https://uz.sputniknews.ru/20240219/russia-uzbekistan-perspektivy-transportnye-proekti-v-tsa-42568893.html

Россия поддержит: перспективы двух крупных транспортных проектов в ЦА

Россия поддержит: перспективы двух крупных транспортных проектов в ЦА

Государства Центральной Азии не имеют прямого выхода к международным морским портам, поэтому развитие новых железнодорожных маршрутов обретает особое значение.

2024-02-19T23:04+0500

2024-02-19T23:04+0500

2024-02-19T23:08+0500

россия

узбекистан

транспорт

экономика

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Индира Ризаметова. На состоявшемся в конце января втором заседании транспортного бизнес-диалога стран СНГ эксперты высказались о том, что Россия планирует участвовать в развитии двух перспективных транспортных коридоров, которые непосредственно сопряжены с международным транспортным коридором “Север-Юг”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на отделение Исполнительного комитета СНГ в Москве.Речь идет о мультимодальном направлении “Кабульский коридор” (Термез — Найбабад — Логар — Харлачи), пролегающем из Узбекистана через афганскую столицу с выходом на Пакистан, и о коридоре “Китай — Кыргызстан — Узбекистан” (Кашгар — Торугарт — Арпа — Макмал — Джалалабад).В настоящее время оба коридора функционируют в мультимодальном формате, т.е. процесс имеет характер смешанных перевозок (авто- и железнодорожный транспорт). Однако, с реализацией проектов по строительству железных дорог на данных участках грузооборот между странами-участницами может существенно возрасти, считают эксперты.Основной причиной прогресса послужит сокращение времени в пути, сроков доставки, и главное — стоимости транспортировки грузов между странами Северо-Восточной Европы, России, Китаем и Южной, Юго-Восточно Азии, а также между Китаем и Южной Европой через Центральную Азию.Немаловажным фактором для развития коридора также станет увеличение объемов грузовой номенклатуры, поскольку товарные поезда имеют преимущество по объемам перевозок.Интересы пересекаются разныеИ “Кабульский коридор”, и “Китай – Кыргызстан – Узбекистан” пересекают территорию Узбекистана, что в перспективе послужит увеличению экспорта транспортно-логистических услуг страны, считают опрошенные Sputnik Узбекистан эксперты.Согласно данным Агенства статистики Узбекистана, объем транзитных грузов, прошедших через Узбекистан в 2023 году, составил 11,3 млн тонн, что на 2,1 млн тонн или на 22,8% больше аналогичного периода предыдущего года.Между тем, новые проекты развития железнодорожных и автодорожных линий компенсируют дефицит магистральной инфраструктуры в ЦА, что представляет интерес и для других стран. К примеру, для бизнес-компаний РФ, заинтересованных в создании дополнительных точек импорта/экспорта в российское экономическое пространство в “поясе добрососедства” и дают точки роста у партнеров, отмечают эксперты.Эксперт поделился и тем, что помимо движения товаров, ж/д магистраль будет содействовать развитию международного проекта CASA-1000, призванного сформировать так называемый единый энергетический рынок между странами Центральной и Южной Азии.Узбекские специалисты акцентируют внимание на том, что “Кабульскую” магистраль можно построить сразу электрифицированной, что очень важно для организации перевозок на участках со сложным горным рельефом.В данном случае весьма важным моментом является дальнейшее развитие электросетей в Афганистане. В частности, параллельно с прокладкой кабульского направления ж/д планируется реализовать проект строительства ЛЭП “Сурхан — Пули-Хумри”, которая позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70%, до 6 млрд кВт/ч в год.Когда начнется строительство коридора “Китай — Кыргызстан — Узбекистан”?В свое время данные проектируемый железнодорожный маршрут громко называли сухопутным Суэцким каналом, так как он позволит связать Восток и Запад кратчайшим и выгодным путем. В частности, маршрут из КНР в Южную Европу сократится на 900 км, а сроки доставок грузов – до одной недели. В настоящее время средний срок доставки контейнерных грузов из Китая в Европу морским транспортом составляет от 15 до 30 дней.Новый железнодорожный маршрут будет начинаться в китайском Кашгаре, далее путь пролегает через труднопроходимый Торугартский перевал с выходом через кыргызские Арпу, Макмал и Джалалабад на узбекскую станцию Савай.Он также отметил, что действующие маршруты сегодня уже не справляются с растущими потребностями мировой экономики, тогда как новый путь, формирующийся в свете инициатив ТРАСЕКА (“Один пояс — один путь”), станет решением многих проблем.Эксперт обратил внимание и на тот факт, что в настоящее время доля стран ЦА в глобальных доходах от экспорта транспортных услуг не превышает одного процента.Согласно данным Нацагентства по инвестициям республики Кыргызстан, в 2024 году ожидается начало строительства железной дороги Кыргызстан — Китай — Узбекистан, а по информации Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, в настоящее время стороны предварительно согласовали 486-километровый железнодорожный маршрут.Большая часть маршрута – порядка 312 км – будет проходить по территории Кыргызстана. Общая стоимость проекта оценивается до $5 млрд, а срок строительства – 3-5 лет.“Кабульский коридор”: какие страны готовы поддержать проектПроект железной дороги “Термез — Найбабад — Логар — Харлачи”, которая обеспечит выход на пакистанские морские порты “Карачи” и “Касем”, свяжет всю Евразийскую железнодорожную систему с Южноазиатской через Афганистан и будет способствовать повышению транзитного потенциала ЦА, привлечению потоков грузов, возродит историческую роль региона — перекрестка Великого Шелкового пути, а также свяжет регионы Евразии кратчайшим сухопутным маршрутом, отмечают опрошенные Sputnik Узбекистан эксперты.В начале февраля этого года в Ташкенте в рамках четырехсторонней встречи представителей Афганистана, Узбекистана, Пакистана и Катара обсуждались различные аспекты “Кабульского коридора”, включая механизмы финансирования, вопросы строительства и технические детали.Представители Катарских железных дорог продемонстрировали свою готовность участвовать и инвестировать в данный проект. Ранее заинтересованность в поддержке и участии в проекте выразила также ОАЭ.В эти дни Ташкент посещает делегация РФ во главе с Министром промышленности и торговли Дениса Мантурова в составе Главного исполнительного директора ОАО РЖД Олега Белозёрова и др., где одним из обсуждаемых вопросов обозначен “Кабульский коридор”.Специалист также пояснил, что на первом этапе грузооборот будет достаточно скромный – от силы 3 - 4,5 млн тонн. И даже над ним нужно будет поработать. Опыт МТК Север-Юг по каспийским сегментам показал, что начальный период является самым сложным, но потом прирост пойдет значительный.Между тем Умидулла Ибрагимов пояснил, что общая предварительно оцениваемая стоимость “Кабульского” сегмента в $6,9 млрд позволяет говорить, что это будет крупнейший инфраструктурный проект в ЦА, управление которым должен взять на себя Ташкент, учитывая, что Узбекистан находится в процессе создания пула инвесторов.Эксперты сходятся во мнении — реализация проекта даст мощный импульс формированию новых транзитных железнодорожных коридоров, развитию транспортно-логистического и транзитного потенциала Афганистана (а также его интеграции в региональные и международные транспортные коридоры) и развитию социально-экономического, промышленного потенциала и сельского хозяйства провинций вдоль маршрута, плюс созданию новых отраслей промышленности в Афганистане.Кроме того, эксперт добавила, что в экономический оборот вовлекаются десятки месторождений полезных ископаемых, расположенных в центральной части Афганистана, создаются новые рабочие места и формируются новые профессии в стране, в том числе связанных с эксплуатацией железнодорожного транспорта. По ее оценке, до 15 млн жителей региона станут благополучателями от реализации проекта.В целом, по оценке международной аудит-консалтинговой корпорации “Ernst & Young”, реализация проекта ж/д “Узбекистан — Афганистан — Пакистан” позволит сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30-40%. Расчетные объемы перевозок уже в первые годы эксплуатации могут вырасти до 3 млн тонн, а к 2030 году – до более чем 20 млн тонн в год.Хорошо известно, что государства Центральной Азии не имеют прямого выхода к международным морским портам. Таким образом, новые железнодорожные маршруты, в т.ч. вышеупомянутые “Кабульский коридор” и коридор “Китай — Кыргызстан — Узбекистан” в современных условиях обретают особое значение.Более того, такие страны как Китай, Индия, Пакистан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия и Беларусь окажутся в выигрыше от скорейшей реализации этих проектов и их интеграции с другими трансазиатскими железнодорожными коридорами. А Евразия и страны Тихоокеанского региона превратятся в единый транспортно-логистический узел международного масштаба.

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