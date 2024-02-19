https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-dizel-toplivo-sena-snijeniye-42563181.html

В Узбекистане подешевело дизельное топливо

В Узбекистане подешевело дизельное топливо

Ранее снизить его стоимость поручил президент для поддержки производителей сельхозпродукции

2024-02-19T13:54+0500

2024-02-19T13:54+0500

2024-02-19T14:19+0500

общество

узбекистан

дизельное топливо

узбекнефтегаз

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1364/24/13642473_33:49:1280:751_1920x0_80_0_0_a194684435bc7b068be79c1c0103bacf.jpg

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Цена на дизельное топливо в Узбекистане снижена на 15%, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз". 12 февраля текущего года Шавкат Мирзиёев поставил перед Узбекнефтегазом задачу на 15% снизить стоимость дизеля, выставляемого на биржевые торги, поскольку расходы на топливо для сельхозтехники являются одной из основных статей расходов аграриев.Речь идет о полусинтетическом дизеле, выпускаемом Бухарским нефтеперерабатывающим заводом. Его производят путем смешения традиционного дизельного топлива, которое выпускают на самом предприятии и синтетического продукта Uzbekistan GTL.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дизельное топливо узбекистан снижение стоимости поручение президента поддержка сельзозпроизводителей