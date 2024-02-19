https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-dizel-toplivo-sena-snijeniye-42563181.html
В Узбекистане подешевело дизельное топливо
В Узбекистане подешевело дизельное топливо
Ранее снизить его стоимость поручил президент для поддержки производителей сельхозпродукции
2024-02-19T13:54+0500
2024-02-19T13:54+0500
2024-02-19T14:19+0500
общество
узбекистан
дизельное топливо
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Цена на дизельное топливо в Узбекистане снижена на 15%, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз". 12 февраля текущего года Шавкат Мирзиёев поставил перед Узбекнефтегазом задачу на 15% снизить стоимость дизеля, выставляемого на биржевые торги, поскольку расходы на топливо для сельхозтехники являются одной из основных статей расходов аграриев.Речь идет о полусинтетическом дизеле, выпускаемом Бухарским нефтеперерабатывающим заводом. Его производят путем смешения традиционного дизельного топлива, которое выпускают на самом предприятии и синтетического продукта Uzbekistan GTL.
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дизельное топливо узбекистан снижение стоимости поручение президента поддержка сельзозпроизводителей
дизельное топливо узбекистан снижение стоимости поручение президента поддержка сельзозпроизводителей
В Узбекистане подешевело дизельное топливо
13:54 19.02.2024 (обновлено: 14:19 19.02.2024)
Ранее снизить его стоимость поручил президент республики, чтобы поддержать производителей сельхозпродукции.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik.
Цена на дизельное топливо в Узбекистане снижена на 15%, сообщает
пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".
12 февраля текущего года Шавкат Мирзиёев поставил перед Узбекнефтегазом задачу на 15% снизить стоимость дизеля, выставляемого на биржевые торги, поскольку расходы на топливо для сельхозтехники являются одной из основных статей расходов аграриев.
"19 февраля со всех нефтебаз… на биржевые торги было выставлено дизельное топливо марки Евро-5 SSDF по цене 11 608 190 сумов за тонну", — говорится в сообщении.
Речь идет о полусинтетическом дизеле, выпускаемом Бухарским нефтеперерабатывающим заводом. Его производят путем смешения традиционного дизельного топлива, которое выпускают на самом предприятии и синтетического продукта Uzbekistan GTL.