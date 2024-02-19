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https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-dzyudo-baku-medali-42552959.html
Дзюдо: Узбекистанские спортсмены завоевали три медали "Большого шлема" в Баку
Дзюдо: Узбекистанские спортсмены завоевали три медали "Большого шлема" в Баку
В копилке сборной республики — золото и бронза.Медали "Большого шлема" приносят спортсменам очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры в Париже
2024-02-19T09:40+0500
2024-02-19T12:04+0500
спорт
узбекистан
азербайджан
баку
дзюдо
сборная узбекистана
золотая медаль
бронза
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завершила участие в турнире "Большой шлем" в столице Азербайджана Баку с 3 медалями, сообщает НОК.Спортсмены республики завоевали 1 золото и 2 бронзы.В заключительный день соревнований за третье место боролся Уткирбек Турабоев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг. Однако узбекистанский единоборец уступил нидерландцу Юру Спайкерсу. На пьедестал почета поднялись трое представителей Узбекистана.Золото:Бронза:Следующий рейтинговый турнир по дзюдо пройдет с 1 по 3 марта в Ташкенте. Медали "Большого шлема" приносят спортсменам очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры в Париже.
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дзюдо узбекистан баку медали
дзюдо узбекистан баку медали

Дзюдо: Узбекистанские спортсмены завоевали три медали "Большого шлема" в Баку

09:40 19.02.2024 (обновлено: 12:04 19.02.2024)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДиёра Келдиёрова. Архивное фото
Диёра Келдиёрова. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2024
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В копилке сборной республики — золото и бронза. Медали "Большого шлема" приносят спортсменам очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры в Париже.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завершила участие в турнире "Большой шлем" в столице Азербайджана Баку с 3 медалями, сообщает НОК.
Спортсмены республики завоевали 1 золото и 2 бронзы.
В заключительный день соревнований за третье место боролся Уткирбек Турабоев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг. Однако узбекистанский единоборец уступил нидерландцу Юру Спайкерсу.
На пьедестал почета поднялись трое представителей Узбекистана.
Золото:
-52 кг: Диёра Келдиёрова.
Бронза:
-48 кг: Халима Курбонова;
-60 кг: Достон Рузиев.
Следующий рейтинговый турнир по дзюдо пройдет с 1 по 3 марта в Ташкенте. Медали "Большого шлема" приносят спортсменам очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры в Париже.
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