https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-dzyudo-baku-medali-42552959.html

Дзюдо: Узбекистанские спортсмены завоевали три медали "Большого шлема" в Баку

Дзюдо: Узбекистанские спортсмены завоевали три медали "Большого шлема" в Баку

В копилке сборной республики — золото и бронза.Медали "Большого шлема" приносят спортсменам очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры в Париже

2024-02-19T09:40+0500

2024-02-19T09:40+0500

2024-02-19T12:04+0500

спорт

узбекистан

азербайджан

баку

дзюдо

сборная узбекистана

золотая медаль

бронза

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завершила участие в турнире "Большой шлем" в столице Азербайджана Баку с 3 медалями, сообщает НОК.Спортсмены республики завоевали 1 золото и 2 бронзы.В заключительный день соревнований за третье место боролся Уткирбек Турабоев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг. Однако узбекистанский единоборец уступил нидерландцу Юру Спайкерсу. На пьедестал почета поднялись трое представителей Узбекистана.Золото:Бронза:Следующий рейтинговый турнир по дзюдо пройдет с 1 по 3 марта в Ташкенте. Медали "Большого шлема" приносят спортсменам очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры в Париже.

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