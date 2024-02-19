https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-it-kompanii-oae-sotrudnichestvo-42554264.html

ОАЭ помогут росту ИТ-компаний Узбекистана — подробности

ОАЭ помогут росту ИТ-компаний Узбекистана — подробности

Ожидается, что компании-члены Международного финансового центра Дубая (DIFC)откроют представительства в Узбекистане для ведения бизнеса

2024-02-19T10:49+0500

2024-02-19T10:49+0500

2024-02-19T12:01+0500

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Производители программного обеспечения Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов договорились о расширении сотрудничества, сообщает ИА "Дунё". Встреча на тему "Uzbekistan Outsourcing Conference" с участием делегации во главе с министром цифровых технологий Узбекистана Шерзодом Шерматовым прошла в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).Стороны обсудили перспективы взаимодействия в ИТ-сфере.В свою очередь, Минцифры Узбекистана сообщило о встрече с Гендиректором Международного финансового центра Дубая (DIFC) Арифом Амири и директором инновационного центра "DIFC" Мухаммадом Алблуши.Речь шла о создании международного центра цифровых технологий “Enterprise Uzbekistan”."Центр "Enterprise Uzbekistan" может предложить уникальную среду для технологических компаний, включая "регуляторную песочницу" для инновационных проектов, интеллектуальной собственности, защиты персональных данных, а также комплексные государственные и банковские услуги", — указано в сообщении.Кроме того, Центр будет оказывать помощь в вопросах трудового, таможенного и налогового права, а также в разрешении коммерческих и гражданских споров, создавая благоприятную среду для развития цифровых технологий и аутсорсинга.По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества между IT-Парком и "DIFC". В его рамках узбекская сторона планирует обменяться опытом с эмиратскими коллегами, а также пригласить компании-члены "DIFC" открыть представительства в республике.Для справки: Dubai International Financial Centre — cвободная экономическая зона Дубайский Международный Финансовый Центр (DIFC) создана правительством Дубая в сентябре 2004 года. Основное направление деятельности — финансовая индустрия. В настоящий момент сообщество DIFC насчитывает более 800 компаний, среди которых 6 крупнейших мировых банков, 8 крупнейших международных компаний по управлению активами и 4 крупнейших страховых компании в мире.

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