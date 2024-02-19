https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-parlament-delegatsiya-rossiya-vizit-42559793.html

Парламентская делегация Узбекистана посещает Россию

Парламентская делегация Узбекистана посещает Россию

Программа официального визита предусматривает целый ряд мероприятий. Цель — дальнейшее расширение и укрепление межпарламентских связей

2024-02-19T12:52+0500

2024-02-19T12:52+0500

2024-02-19T13:13+0500

политика

законодательная палата олий мажлиса

узбекистан

россия

делегация

валентина матвиенко

вячеслав володин

государственная дума рф

совет федерации федерального собрания рф

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Делегация во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Нуриддином Исмоиловым 19–20 февраля текущего года находится в Российской Федерации, сообщает пресс-служба нижней палаты.Стороны планируют уделить отдельное внимание вопросам дальнейшего расширения и укрепления межпарламентских связей.Также предусмотрено проведение первого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и Государственной Думы Совфеда РФ.Данный визит запланировали в ходе встречи членов делегации российского парламента в Законодательной палате Олий Мажлиса в ноябре 2022 года.

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