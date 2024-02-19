https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-parlament-delegatsiya-rossiya-vizit-42559793.html
Парламентская делегация Узбекистана посещает Россию
Парламентская делегация Узбекистана посещает Россию
Программа официального визита предусматривает целый ряд мероприятий. Цель — дальнейшее расширение и укрепление межпарламентских связей
2024-02-19T12:52+0500
2024-02-19T12:52+0500
2024-02-19T13:13+0500
политика
законодательная палата олий мажлиса
узбекистан
россия
делегация
валентина матвиенко
вячеслав володин
государственная дума рф
совет федерации федерального собрания рф
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/1b/30292353_0:152:981:704_1920x0_80_0_0_1144723039832305be6d743a5eb65819.jpg
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Делегация во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Нуриддином Исмоиловым 19–20 февраля текущего года находится в Российской Федерации, сообщает пресс-служба нижней палаты.Стороны планируют уделить отдельное внимание вопросам дальнейшего расширения и укрепления межпарламентских связей.Также предусмотрено проведение первого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и Государственной Думы Совфеда РФ.Данный визит запланировали в ходе встречи членов делегации российского парламента в Законодательной палате Олий Мажлиса в ноябре 2022 года.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/1b/30292353_43:119:962:808_1920x0_80_0_0_32beefc90bbc15ff84074eefcc4b8e5b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия парламентарии сотрудничество официальный визит
узбекистан россия парламентарии сотрудничество официальный визит
Парламентская делегация Узбекистана посещает Россию
12:52 19.02.2024 (обновлено: 13:13 19.02.2024)
Программа официального визита делегации республики предусматривает целый ряд мероприятий. Цель — дальнейшее расширение и укрепление межпарламентских связей.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik.
Делегация во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Нуриддином Исмоиловым 19–20 февраля текущего года находится в Российской Федерации, сообщает
пресс-служба нижней палаты.
"В соответствии с программой официального визита намечены встречи делегации парламента Узбекистана с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко", — говорится в сообщении.
Стороны планируют уделить отдельное внимание вопросам дальнейшего расширения и укрепления межпарламентских связей.
Также предусмотрено проведение первого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и Государственной Думы Совфеда РФ.
Данный визит запланировали в ходе встречи членов делегации российского парламента в Законодательной палате Олий Мажлиса в ноябре 2022 года.