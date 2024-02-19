https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-programmist-razrabotka-iskusstvennyy-intellekt-42572037.html

Упрощаем сервис с помощью искусственного интеллекта — победитель президентского конкурса

Упрощаем сервис с помощью искусственного интеллекта — победитель президентского конкурса

Молодой программист из Узбекистана работает над минимизацией человеческого фактора в сфере услуг для того, чтобы пользователи получали точные и оперативные ответы на свои запросы.

2024-02-19T18:15+0500

2024-02-19T18:15+0500

2024-02-19T18:15+0500

видео

искусственный интеллект

разработка

узбекистан

it-технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/13/42567018_7:39:1557:911_1920x0_80_0_0_f7c7fecc4e9e1774055cf64ad55e18b8.jpg

Основатель и руководитель проекта Docum.ai выиграл $50 000, заняв второе место в престижном конкурсе President Tech Awards. С помощью своего проекта молодой IT-специалист хочет автоматизировать обслуживание клиентов различными компаниями Узбекистана.Ориентирована ли его разработка исключительно на крупный бизнес, какую пользу она принесет поставщикам услуг и их потребителям, какой язык используется в процессе, будет ли система реагировать на любые голосовые сообщения, видео и ссылки, а также предусмотрены ли в ней технологии виртуальной реальности?Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

искусственный интеллект программист узбекистан победитель президентский конкурс минимизация человеческий фактор сфера услуг