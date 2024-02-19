https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-programmist-razrabotka-iskusstvennyy-intellekt-42572037.html
Упрощаем сервис с помощью искусственного интеллекта — победитель президентского конкурса
Упрощаем сервис с помощью искусственного интеллекта — победитель президентского конкурса
Молодой программист из Узбекистана работает над минимизацией человеческого фактора в сфере услуг для того, чтобы пользователи получали точные и оперативные ответы на свои запросы.
2024-02-19T18:15+0500
2024-02-19T18:15+0500
2024-02-19T18:15+0500
видео
искусственный интеллект
разработка
узбекистан
it-технологии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/13/42567018_7:39:1557:911_1920x0_80_0_0_f7c7fecc4e9e1774055cf64ad55e18b8.jpg
Основатель и руководитель проекта Docum.ai выиграл $50 000, заняв второе место в престижном конкурсе President Tech Awards. С помощью своего проекта молодой IT-специалист хочет автоматизировать обслуживание клиентов различными компаниями Узбекистана.Ориентирована ли его разработка исключительно на крупный бизнес, какую пользу она принесет поставщикам услуг и их потребителям, какой язык используется в процессе, будет ли система реагировать на любые голосовые сообщения, видео и ссылки, а также предусмотрены ли в ней технологии виртуальной реальности?Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik Узбекистан.
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искусственный интеллект программист узбекистан победитель президентский конкурс минимизация человеческий фактор сфера услуг
искусственный интеллект программист узбекистан победитель президентский конкурс минимизация человеческий фактор сфера услуг
Упрощаем сервис с помощью искусственного интеллекта — победитель президентского конкурса
Эксклюзив
Молодой программист из Узбекистана работает над минимизацией человеческого фактора в сфере услуг для того, чтобы пользователи могли получать точные и оперативные ответы на свои запросы.
Основатель и руководитель проекта Docum.ai выиграл $50 000, заняв второе место в престижном конкурсе President Tech Awards. С помощью своего проекта молодой IT-специалист хочет автоматизировать обслуживание клиентов различными компаниями Узбекистана.
Ориентирована ли его разработка исключительно на крупный бизнес, какую пользу она принесет поставщикам услуг и их потребителям, какой язык используется в процессе, будет ли система реагировать на любые голосовые сообщения, видео и ссылки, а также предусмотрены ли в ней технологии виртуальной реальности?
Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik Узбекистан.