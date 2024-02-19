https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-rossiya-gosduma-zakonodatelnaya-palata-42567964.html

Володин: Развитие межпарламентского взаимодействия отвечает запросам обеих стран

Володин: Развитие межпарламентского взаимодействия отвечает запросам обеих стран

В Москве прошло первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Законодательной палаты Олий Мажлиса

2024-02-19T17:06+0500

2024-02-19T17:06+0500

2024-02-19T17:58+0500

узбекистан

россия

парламентарии

законодательная палата олий мажлиса

государственная дума рф

вячеслав володин

политика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1e/34479423_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_269518bcbb9e0042d9463faf5a2a4cf5.jpg

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Развитие межпарламентского взаимодействия будет отвечать запросам граждан обеих стран, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе первого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ГД и Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.Участники обсудили вопросы развития экономической интеграции на евразийском пространстве, повышения качества работы системы здравоохранения и ситуацию в сфере трудовой миграции.Эта динамика для нас является хорошим примером того, как нам надо выстраивать отношения, добавил председатель Госдумы РФ, призвав "делать все, чтобы решения, принятые на уровне глав государств, затем были реализованы".По словам Володина, необходимо активнее развивать межпарламентское взаимодействие, искать новые форматы сотрудничества, наполнять работу групп дружбы и Межпарламентской комиссии конкретным содержанием.Этого же мнения придерживается спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов.В связи с этим Вячеслав Володин напомнил, что главы двух стран, "подписывая декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в сентябре 2022 года, говорили о развитии межпарламентских связей, которое несет в себе не только понимание друг друга и развитие отношений между народами, но и решение вопросов в части законодательного обеспечения принятых договоренностей".В заключение встречи он пригласил узбекистанского коллегу на международный форум "Развитие парламентаризма".Напомним, что делегация во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Нуриддином Исмоиловым 19–20 февраля текущего года находится в Российской Федерации.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия межпарламентское взаимодействие первое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству госдумы и законодательной палаты олий мажлиса