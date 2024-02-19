Володин: Развитие межпарламентского взаимодействия отвечает запросам обеих стран
17:06 19.02.2024 (обновлено: 17:58 19.02.2024)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
© Sputnik / Владимир Федоренко/
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В Москве прошло первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Законодательной палаты Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Развитие межпарламентского взаимодействия будет отвечать запросам граждан обеих стран, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе первого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ГД и Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
© Государственная Дума Российской ФедерацииПервое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Участники обсудили вопросы развития экономической интеграции на евразийском пространстве, повышения качества работы системы здравоохранения и ситуацию в сфере трудовой миграции.
"Отношения между нашими странами динамично развиваются. Многое для этого делают наши президенты", — подчеркнул Вячеслав Володин.
Эта динамика для нас является хорошим примером того, как нам надо выстраивать отношения, добавил председатель Госдумы РФ, призвав "делать все, чтобы решения, принятые на уровне глав государств, затем были реализованы".
По словам Володина, необходимо активнее развивать межпарламентское взаимодействие, искать новые форматы сотрудничества, наполнять работу групп дружбы и Межпарламентской комиссии конкретным содержанием.
Этого же мнения придерживается спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов.
"Нам необходимо совершенствовать наше межпарламентское сотрудничество, потому что есть вопросы, в которые депутатский корпус должен внести свой вклад. Главы государств создают необходимые условия для развития сотрудничества между нашими странами и народами… Нам надо работать, помогать нашим правительствам, ведомствам для того, чтобы они получили поддержку депутатского корпуса", — заявил он.
В связи с этим Вячеслав Володин напомнил, что главы двух стран, "подписывая декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в сентябре 2022 года, говорили о развитии межпарламентских связей, которое несет в себе не только понимание друг друга и развитие отношений между народами, но и решение вопросов в части законодательного обеспечения принятых договоренностей".
© Государственная Дума Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов.
© Государственная Дума Российской Федерации
В заключение встречи он пригласил узбекистанского коллегу на международный форум "Развитие парламентаризма".
Напомним, что делегация во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Нуриддином Исмоиловым 19–20 февраля текущего года находится в Российской Федерации.