https://uz.sputniknews.ru/20240220/mirziyoyev-sotszaschita-zadachi-videoselektor-42590085.html

Мирзиёев поставил новые задачи в сфере соцзащиты — подробности

Мирзиёев поставил новые задачи в сфере соцзащиты — подробности

Глава республики отметил, что за прошедший период в сфере соцзащиты был изучен опыт более 10 стран

2024-02-20T18:50+0500

2024-02-20T18:50+0500

2024-02-20T18:58+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

молодежь

махалля

лица с инвалидностью

социальная поддержка

социальная защита

социальные пособия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/14/42590573_0:31:1280:752_1920x0_80_0_0_6b1a70d98c7812e768a4b88e3fe5befe.jpg

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания озвучил ряд задач по дальнейшему расширению охвата услугами в области социальной защиты, сообщает пресс-служба президента.Предварительно глава республики перечислил недостатки в сфере, в частности отметив, что деятельность более 20 органов соцзащиты определена в документах недостаточно продуманно.Старая система социальной защиты, не учитывающая заботы людей, должна быть кардинально изменена, подчеркнул президент. Он напомнил, что в 2023 году было создано Национальное агентство социальной защиты. За прошедший период изучен опыт более 10 стран в этой сфере.Он указал, что руководители регионов не работали с нуждающимися семьями в части улучшения условий их жизни и помощи в трудоустройстве, ограничиваясь предоставлением денег и продуктов питания, а также безвозмездной передачей бытовой техники.Глава республики раскритиковал недостаток внимания к возвращению людей с ограниченными возможностями к полноценной жизни посредством медицинской, социальной реабилитации и профессиональной подготовки."Перечень профессий, где могут работать лица с инвалидностью, не был пересмотрен исходя из потребностей времени, они не могут в полной мере реализовать свой трудовой потенциал", – сказал он.По словам президента, общий подход в этой сфере не оправдан, необходим профессиональный подход к судьбе каждой семьи.Мирзиёев говорил о необходимости упростить и ускорить процесс оказания помощи населению, нуждающемуся в соцзащите, в связи с чем:Кроме того, в Узбекистане с 1 октября 2024 года введут "социальную карту" для уязвимых групп населения, куда будут перечислять социальные выплаты. С ее помощью можно будет пользоваться льготами в сфере транспорта и ЖКХ.В первую очередь на нее будут переводить средства фонда "Саховат ва кумак" (Щедрость и поддержка), пособия для граждан, числящихся в "Женской" и "Молодежной" тетрадях, а далее 74 вида социальных пособий и помощи.Вместе с тем, глава Узбекистана поручил до 1 июня 2024 года обеспечить жильем 500 детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей и кардинально пересмотреть систему предоставления жилья выпускникам детдомов.Центры "Инсон" составят список молодых людей, которые нуждаются в жилье. Цену предоставляемого жилья будут рассчитывать исходя из его региональной рыночной стоимости. На эти цели направят 140 млрд сумов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев соцзащита задачи опыт страны