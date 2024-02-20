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https://uz.sputniknews.ru/20240220/mirziyoyev-sotszaschita-zadachi-videoselektor-42590085.html
Мирзиёев поставил новые задачи в сфере соцзащиты — подробности
Мирзиёев поставил новые задачи в сфере соцзащиты — подробности
Глава республики отметил, что за прошедший период в сфере соцзащиты был изучен опыт более 10 стран
2024-02-20T18:50+0500
2024-02-20T18:58+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
молодежь
махалля
лица с инвалидностью
социальная поддержка
социальная защита
социальные пособия
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания озвучил ряд задач по дальнейшему расширению охвата услугами в области социальной защиты, сообщает пресс-служба президента.Предварительно глава республики перечислил недостатки в сфере, в частности отметив, что деятельность более 20 органов соцзащиты определена в документах недостаточно продуманно.Старая система социальной защиты, не учитывающая заботы людей, должна быть кардинально изменена, подчеркнул президент. Он напомнил, что в 2023 году было создано Национальное агентство социальной защиты. За прошедший период изучен опыт более 10 стран в этой сфере.Он указал, что руководители регионов не работали с нуждающимися семьями в части улучшения условий их жизни и помощи в трудоустройстве, ограничиваясь предоставлением денег и продуктов питания, а также безвозмездной передачей бытовой техники.Глава республики раскритиковал недостаток внимания к возвращению людей с ограниченными возможностями к полноценной жизни посредством медицинской, социальной реабилитации и профессиональной подготовки."Перечень профессий, где могут работать лица с инвалидностью, не был пересмотрен исходя из потребностей времени, они не могут в полной мере реализовать свой трудовой потенциал", – сказал он.По словам президента, общий подход в этой сфере не оправдан, необходим профессиональный подход к судьбе каждой семьи.Мирзиёев говорил о необходимости упростить и ускорить процесс оказания помощи населению, нуждающемуся в соцзащите, в связи с чем:Кроме того, в Узбекистане с 1 октября 2024 года введут "социальную карту" для уязвимых групп населения, куда будут перечислять социальные выплаты. С ее помощью можно будет пользоваться льготами в сфере транспорта и ЖКХ.В первую очередь на нее будут переводить средства фонда "Саховат ва кумак" (Щедрость и поддержка), пособия для граждан, числящихся в "Женской" и "Молодежной" тетрадях, а далее 74 вида социальных пособий и помощи.Вместе с тем, глава Узбекистана поручил до 1 июня 2024 года обеспечить жильем 500 детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей и кардинально пересмотреть систему предоставления жилья выпускникам детдомов.Центры "Инсон" составят список молодых людей, которые нуждаются в жилье. Цену предоставляемого жилья будут рассчитывать исходя из его региональной рыночной стоимости. На эти цели направят 140 млрд сумов.
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мирзиёев соцзащита задачи опыт страны
мирзиёев соцзащита задачи опыт страны

Мирзиёев поставил новые задачи в сфере соцзащиты — подробности

18:50 20.02.2024 (обновлено: 18:58 20.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВидеоселекторное совещание по приоритетным задачам дальнейшего расширения охвата услугами в сфере социальной защиты.
Видеоселекторное совещание по приоритетным задачам дальнейшего расширения охвата услугами в сфере социальной защиты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики отметил, что за прошедший период был изучен опыт более 10 стран в данной сфере.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания озвучил ряд задач по дальнейшему расширению охвата услугами в области социальной защиты, сообщает пресс-служба президента.
Предварительно глава республики перечислил недостатки в сфере, в частности отметив, что деятельность более 20 органов соцзащиты определена в документах недостаточно продуманно.
Старая система социальной защиты, не учитывающая заботы людей, должна быть кардинально изменена, подчеркнул президент. Он напомнил, что в 2023 году было создано Национальное агентство социальной защиты. За прошедший период изучен опыт более 10 стран в этой сфере.
Он указал, что руководители регионов не работали с нуждающимися семьями в части улучшения условий их жизни и помощи в трудоустройстве, ограничиваясь предоставлением денег и продуктов питания, а также безвозмездной передачей бытовой техники.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВидеоселекторное совещание по приоритетным задачам дальнейшего расширения охвата услугами в сфере социальной защиты.
Видеоселекторное совещание по приоритетным задачам дальнейшего расширения охвата услугами в сфере социальной защиты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2024
Видеоселекторное совещание по приоритетным задачам дальнейшего расширения охвата услугами в сфере социальной защиты.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики раскритиковал недостаток внимания к возвращению людей с ограниченными возможностями к полноценной жизни посредством медицинской, социальной реабилитации и профессиональной подготовки.
"Перечень профессий, где могут работать лица с инвалидностью, не был пересмотрен исходя из потребностей времени, они не могут в полной мере реализовать свой трудовой потенциал", – сказал он.
По словам президента, общий подход в этой сфере не оправдан, необходим профессиональный подход к судьбе каждой семьи.
Мирзиёев говорил о необходимости упростить и ускорить процесс оказания помощи населению, нуждающемуся в соцзащите, в связи с чем:
разработать критерии определения категорий нуждающихся, а также видов помощи, которая необходима именно им;
для каждого гражданина, нуждающегося в помощи будет разработана индивидуальная программа социальных услуг;
махаллинская "семерка" получит единый образец анкеты для оказания социальных услуг;
все социальные услуги в махаллях будут предоставлять на основе договора социального обслуживания;
в махаллях будут предоставлять 49 видов социальных услуг, включая обеспечение протезами, оформление опеки над безнадзорными детьми, помощь пожилым и одиноким людям, нуждающимся в уходе;
в махаллях разработают электронную площадку предоставления социальных услуг.
Кроме того, в Узбекистане с 1 октября 2024 года введут "социальную карту" для уязвимых групп населения, куда будут перечислять социальные выплаты. С ее помощью можно будет пользоваться льготами в сфере транспорта и ЖКХ.
В первую очередь на нее будут переводить средства фонда "Саховат ва кумак" (Щедрость и поддержка), пособия для граждан, числящихся в "Женской" и "Молодежной" тетрадях, а далее 74 вида социальных пособий и помощи.
Вместе с тем, глава Узбекистана поручил до 1 июня 2024 года обеспечить жильем 500 детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей и кардинально пересмотреть систему предоставления жилья выпускникам детдомов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВидеоселекторное совещание по приоритетным задачам дальнейшего расширения охвата услугами в сфере социальной защиты.
Видеоселекторное совещание по приоритетным задачам дальнейшего расширения охвата услугами в сфере социальной защиты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2024
Видеоселекторное совещание по приоритетным задачам дальнейшего расширения охвата услугами в сфере социальной защиты.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Центры "Инсон" составят список молодых людей, которые нуждаются в жилье. Цену предоставляемого жилья будут рассчитывать исходя из его региональной рыночной стоимости. На эти цели направят 140 млрд сумов.
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