Саидов: президенты задали высокую планку для укрепления связей Узбекистана и Казахстана
10:33 20.02.2024 (обновлено: 11:29 20.02.2024)
© Пресс-служба президента КазахстанаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова
© Пресс-служба президента Казахстана
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В ходе официального визита главы МИД Узбекистана в Астану его принял Касым-Жомарт Токаев.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Главы государств задали высокую планку для укрепления союзнических отношений между Узбекистаном и Казахстаном, заявил министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы РК.
© Пресс-служба президента КазахстанаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова
© Пресс-служба президента Казахстана
"В этой связи Бахтиёр Саидов поделился планами о совместной работе по обеспечению качественной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне", — говорится в сообщении.
В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев отметил высокую динамику развития двустороннего сотрудничества по всему спектру взаимодействия. По его словам, Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему укреплению взаимоотношений с братским Узбекистаном.
Подчеркнув весомый вклад Шавката Мирзиёева в дело углубления двусторонних отношений, Токаев выразил готовность Казахстана и впредь поддерживать инициативы Узбекистана во имя благополучия и процветания народов региона.
Стороны рассмотрели вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, подчеркнули важность поиска новых точек роста и увеличения объема товарооборота между двумя странами.
Токаев назвал важным укрепление взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Он сообщил, что Казахстан приступил к строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал с последующим выходом на границу с Узбекистаном, что будет способствовать наращиванию объемов грузоперевозок.
"Президент Казахстана также обратил внимание на взаимовыгодный характер участия узбекской стороны в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута", — говорится в сообщении.
Кроме того, речь шла о сотрудничестве в водохозяйственной сфере и поддержании региональной безопасности в Центральной Азии.
Предметом обсуждения также стал график предстоящих встреч и мероприятий двустороннего и многостороннего характера.
Напомним, что 19 февраля 2024 года министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов посетил Астану с официальным визитом.
В рамках программы пребывания делегация внешнеполитического ведомства РУз провела переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.