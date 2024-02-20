https://uz.sputniknews.ru/20240220/saidov-tokayev-vstrecha-astana-42576985.html

Саидов: президенты задали высокую планку для укрепления связей Узбекистана и Казахстана

Саидов: президенты задали высокую планку для укрепления связей Узбекистана и Казахстана

В ходе официального визита главы МИД Узбекистана в Астану его принял Касым-Жомарт Токаев

2024-02-20T10:33+0500

2024-02-20T10:33+0500

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политика

узбекистан

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бахтиёр саидов

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Главы государств задали высокую планку для укрепления союзнических отношений между Узбекистаном и Казахстаном, заявил министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы РК. В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев отметил высокую динамику развития двустороннего сотрудничества по всему спектру взаимодействия. По его словам, Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему укреплению взаимоотношений с братским Узбекистаном.Подчеркнув весомый вклад Шавката Мирзиёева в дело углубления двусторонних отношений, Токаев выразил готовность Казахстана и впредь поддерживать инициативы Узбекистана во имя благополучия и процветания народов региона.Стороны рассмотрели вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, подчеркнули важность поиска новых точек роста и увеличения объема товарооборота между двумя странами.Токаев назвал важным укрепление взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Он сообщил, что Казахстан приступил к строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал с последующим выходом на границу с Узбекистаном, что будет способствовать наращиванию объемов грузоперевозок.Кроме того, речь шла о сотрудничестве в водохозяйственной сфере и поддержании региональной безопасности в Центральной Азии.Предметом обсуждения также стал график предстоящих встреч и мероприятий двустороннего и многостороннего характера.Напомним, что 19 февраля 2024 года министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов посетил Астану с официальным визитом.В рамках программы пребывания делегация внешнеполитического ведомства РУз провела переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

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