https://uz.sputniknews.ru/20240220/uzbekistan-eksport-2023-statistika-42581813.html

Как изменился объем экспорта Узбекистана в 2023 году

Как изменился объем экспорта Узбекистана в 2023 году

Число экспортеров республики в прошлом году достигло 7 255, объем экспорта товаров и услуг — $16 169,6 млн (помимо немонетарного золота), по сравнению с 2022 годом, увеличившись на 4,5 %

2024-02-20T14:37+0500

2024-02-20T14:37+0500

2024-02-20T14:37+0500

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узбекистан

экспорт

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Экспорт золота из Узбекистана в 2023 году относительно показателей позапрошлого года вырос почти вдвое. Кроме того, за год увеличились продажи за рубеж сельхозпродукции и зерна, автомобильных запчастей и нефтепродуктов.Снижение экспорта наблюдается по таким позициям, как цветные металлы, газ, удобрения, электричество и текстиль. В частности, в январе-декабре прошлого года республика экспортировала текстильную продукцию на $3 050,0 млн, отправив 639 видов текстиля в 65 стран. Это 12,5 % от общего объема экспорта, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — снижение на 3,8 %.Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.

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