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ЕАЭС расширяет сотрудничество с быстроразвивающимися странами глобального Юга
ЕАЭС расширяет сотрудничество с быстроразвивающимися странами глобального Юга
Андрей Слепнев: Зона совокупной свободной торговли ЕАЭС с другими странами охватит свыше 2 млрд потребителей
2024-02-21T16:10+0500
2024-02-21T16:10+0500
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. ЕАЭС расширяет сотрудничество с быстроразвивающимися странами глобального Юга, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на форуме "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба ЕЭК.По его словам, инструментами сотрудничества со странами глобального Юга являются торговые соглашения, логистика, финансы и технологии.Слепнев отметил, что за прошедший год торговля выросла почти на 10%, был достигнут очередной рекорд – и все это в условиях санкций и ограничений. Взаиморасчеты в нацвалютах превысили 90%.Он также напомнил о подписанном в декабре прошлого года амбициозном соглашении о свободной торговле с Ираном. Благодаря ему, рынок, который сегодня насчитывает вместе с партнерами по зонам свободной торговли порядка 300 млн человек, прирос еще на 90 млн. В настоящее время идут активные переговоры с Египтом, ОАЭ, Индонезией, начинаются переговоры с Монголией, на горизонте – индийское направление.При этом, министр торговли ЕЭК подчеркнул, что у Евразийского экономического союза в мире много единомышленников.Таким образом, можно говорить о естественной коллаборации для технологий будущего, резюмировал министр по торговле ЕЭК.
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андрей слепнев еаэс зона совокупной свободной торговли другие страны
андрей слепнев еаэс зона совокупной свободной торговли другие страны

ЕАЭС расширяет сотрудничество с быстроразвивающимися странами глобального Юга

16:10 21.02.2024
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, архивное фото
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2024
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Андрей Слепнев: Зона совокупной свободной торговли ЕАЭС с другими странами охватит свыше 2 млрд потребителей.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. ЕАЭС расширяет сотрудничество с быстроразвивающимися странами глобального Юга, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на форуме "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба ЕЭК.
© OTROSHKO SERGEY / ЕЭКАндрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии.
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2024
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии.
© OTROSHKO SERGEY / ЕЭК
По его словам, инструментами сотрудничества со странами глобального Юга являются торговые соглашения, логистика, финансы и технологии.
Слепнев отметил, что за прошедший год торговля выросла почти на 10%, был достигнут очередной рекорд – и все это в условиях санкций и ограничений. Взаиморасчеты в нацвалютах превысили 90%.
"Несмотря на все существующие проблемы, наши общие механизмы дают хорошие перспективы. С кем мы можем вести разговор в таких терминах? Прежде всего, с быстро развивающимися странами глобального Юга", — сказал министр по торговле ЕЭК.
Он также напомнил о подписанном в декабре прошлого года амбициозном соглашении о свободной торговле с Ираном. Благодаря ему, рынок, который сегодня насчитывает вместе с партнерами по зонам свободной торговли порядка 300 млн человек, прирос еще на 90 млн. В настоящее время идут активные переговоры с Египтом, ОАЭ, Индонезией, начинаются переговоры с Монголией, на горизонте – индийское направление.
"То есть в совокупности, когда мы эту программу выполним, мы получим зону свободной торговли на свыше 2 млрд потребителей. Это действительно серьезная почва для развития", – указал Андрей Слепнев.
При этом, министр торговли ЕЭК подчеркнул, что у Евразийского экономического союза в мире много единомышленников.
"Если взять, например, экономический коридор "Север – Юг", то и ЕАЭС, и Иран, и Индия активно развивают программы импортозамещения и собственные технологические платформы. Китай уже это сделал по широкой номенклатуре", — перечислил он.
Таким образом, можно говорить о естественной коллаборации для технологий будущего, резюмировал министр по торговле ЕЭК.
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