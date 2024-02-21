https://uz.sputniknews.ru/20240221/eaeu-strany-yug-torgovlya-42608513.html

ЕАЭС расширяет сотрудничество с быстроразвивающимися странами глобального Юга

ЕАЭС расширяет сотрудничество с быстроразвивающимися странами глобального Юга

Андрей Слепнев: Зона совокупной свободной торговли ЕАЭС с другими странами охватит свыше 2 млрд потребителей

2024-02-21T16:10+0500

2024-02-21T16:10+0500

2024-02-21T16:10+0500

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. ЕАЭС расширяет сотрудничество с быстроразвивающимися странами глобального Юга, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на форуме "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба ЕЭК.По его словам, инструментами сотрудничества со странами глобального Юга являются торговые соглашения, логистика, финансы и технологии.Слепнев отметил, что за прошедший год торговля выросла почти на 10%, был достигнут очередной рекорд – и все это в условиях санкций и ограничений. Взаиморасчеты в нацвалютах превысили 90%.Он также напомнил о подписанном в декабре прошлого года амбициозном соглашении о свободной торговле с Ираном. Благодаря ему, рынок, который сегодня насчитывает вместе с партнерами по зонам свободной торговли порядка 300 млн человек, прирос еще на 90 млн. В настоящее время идут активные переговоры с Египтом, ОАЭ, Индонезией, начинаются переговоры с Монголией, на горизонте – индийское направление.При этом, министр торговли ЕЭК подчеркнул, что у Евразийского экономического союза в мире много единомышленников.Таким образом, можно говорить о естественной коллаборации для технологий будущего, резюмировал министр по торговле ЕЭК.

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