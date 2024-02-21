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МИД РФ: Украина после евромайдана превратилась в нищую вымирающую территорию
МИД РФ: Украина после евромайдана превратилась в нищую вымирающую территорию
Что именно дал Украине "евромайдан", сбылась ли её "голубая" мечта об интеграции в "европейскую семью" — в российском внешнеполитическом ведомстве подвели итоги в связи с 10-летием госпереворота на Украине
2024-02-21T12:49+0500
2024-02-21T12:49+0500
2024-02-21T12:49+0500
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Украина за десять лет после "евромайдана" превратилась из самодостаточной, промышленно развитой республики бывшего СССР в нищую вымирающую территорию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Украинцы, выходившие 10 лет назад на "майдан", вряд ли представляли все трагические последствия своих действий.По его словам, многие на Украине надеялись, что за счет активных и глубинных реформ можно будет наверстать упущенное в короткие сроки.Напомним, что главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом избрали Петра Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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мид рф комментарий госпереворот украина десятилетие евромайдан
мид рф комментарий госпереворот украина десятилетие евромайдан
МИД РФ: Украина после евромайдана превратилась в нищую вымирающую территорию
Что именно дал Украине "евромайдан", сбылась ли ее "голубая" мечта об интеграции в "европейскую семью" — в российском внешнеполитическом ведомстве подвели итоги в связи с 10-летием госпереворота на Украине.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Украина за десять лет после "евромайдана" превратилась из самодостаточной, промышленно развитой республики бывшего СССР в нищую вымирающую территорию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Украинцы, выходившие 10 лет назад на "майдан", вряд ли представляли все трагические последствия своих действий.
"Вместо вожделенного всеобщего благоденствия в стране наступил масштабный системный кризис. Во многом его спровоцировали и активно поддерживали западные государства, в первую очередь США. Все, что происходило на Украине в дальнейшем, нельзя охарактеризовать иначе, как бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма", — сказал он.
По его словам, многие на Украине надеялись, что за счет активных и глубинных реформ можно будет наверстать упущенное в короткие сроки.
"Но подобные ожидания не оправдались. Чуда не случилось. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных хозяев, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику", - подчеркнул он.
Напомним, что главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом избрали Петра Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.