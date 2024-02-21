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МИД РФ: Украина после евромайдана превратилась в нищую вымирающую территорию

МИД РФ: Украина после евромайдана превратилась в нищую вымирающую территорию

Что именно дал Украине "евромайдан", сбылась ли её "голубая" мечта об интеграции в "европейскую семью" — в российском внешнеполитическом ведомстве подвели итоги в связи с 10-летием госпереворота на Украине

2024-02-21T12:49+0500

2024-02-21T12:49+0500

2024-02-21T12:49+0500

россия

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украина

евромайдан

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Украина за десять лет после "евромайдана" превратилась из самодостаточной, промышленно развитой республики бывшего СССР в нищую вымирающую территорию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Украинцы, выходившие 10 лет назад на "майдан", вряд ли представляли все трагические последствия своих действий.По его словам, многие на Украине надеялись, что за счет активных и глубинных реформ можно будет наверстать упущенное в короткие сроки.Напомним, что главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом избрали Петра Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

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