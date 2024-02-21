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https://uz.sputniknews.ru/20240221/kak-mirziyoeva-vstretili-v-kazani--foto-42611502.html
Как Мирзиёева встретили в Казани — фото
Как Мирзиёева встретили в Казани — фото
Глава Узбекистана в рамках рабочего визита проведёт переговоры с президентом РФ и примет участие в церемонии открытия "Игр будущего"
2024-02-21T18:01+0500
2024-02-21T18:05+0500
политика
шавкат мирзиёев
россия
казань
рабочий визит
фото
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. По приглашению президента России Владимира Путина Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казань, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В международном аэропорту имени Габдуллы Тукая его встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие официальные лица.В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с Владимиром Путиным.Затем они примут участие в торжественной церемонии открытия первых "Игр будущего" – международного мультиспортивного турнира, который будет проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта.
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мирзиёев казань встреча рабочий визит
мирзиёев казань встреча рабочий визит

Как Мирзиёева встретили в Казани — фото

18:01 21.02.2024 (обновлено: 18:05 21.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Российскую Федерацию
Президент Узбекистана прибыл в Российскую Федерацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана в рамках рабочего визита проведет переговоры с президентом РФ и примет участие в церемонии открытия "Игр будущего".
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. По приглашению президента России Владимира Путина Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казань, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
В международном аэропорту имени Габдуллы Тукая его встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Российскую Федерацию
Президент Узбекистана прибыл в Российскую Федерацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2024
Президент Узбекистана прибыл в Российскую Федерацию
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Российскую Федерацию
Президент Узбекистана прибыл в Российскую Федерацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2024
Президент Узбекистана прибыл в Российскую Федерацию
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с Владимиром Путиным.
Затем они примут участие в торжественной церемонии открытия первых "Игр будущего" – международного мультиспортивного турнира, который будет проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта.
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