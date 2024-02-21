https://uz.sputniknews.ru/20240221/kak-mirziyoeva-vstretili-v-kazani--foto-42611502.html

Как Мирзиёева встретили в Казани — фото

Как Мирзиёева встретили в Казани — фото

Глава Узбекистана в рамках рабочего визита проведёт переговоры с президентом РФ и примет участие в церемонии открытия "Игр будущего"

2024-02-21T18:01+0500

2024-02-21T18:01+0500

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политика

шавкат мирзиёев

россия

казань

рабочий визит

фото

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. По приглашению президента России Владимира Путина Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казань, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В международном аэропорту имени Габдуллы Тукая его встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие официальные лица.В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с Владимиром Путиным.Затем они примут участие в торжественной церемонии открытия первых "Игр будущего" – международного мультиспортивного турнира, который будет проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта.

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