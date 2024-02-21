https://uz.sputniknews.ru/20240221/politolog-kommentariy-desyatiletiye-maydan-42593821.html
Ищенко: 10 лет расстрелам на Майдане, новые гарантии от Европы и крах линии обороны ВСУ
Ищенко: 10 лет расстрелам на Майдане, новые гарантии от Европы и крах линии обороны ВСУ
Зеленский не верит в идеалы Евромайдана, но вынужден продолжать превозносить события десятилетней давности. Так в интервью "Sputnik на русском" политолог Ростислав Ищенко прокомментировал обращение украинского президента в честь дня "Небесной сотни"
2024-02-21T11:46+0500
2024-02-21T11:46+0500
2024-02-21T11:46+0500
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аналитика
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Почему лидеры Майдана планировали убить Януковича после госпереворота? Зачем на Украине отмечают день "Небесной сотни"? Что означают новые договоры европейских стран с Украиной о гарантиях безопасности? Почему вышедшие из Авдеевки части ВСУ небоеспособны? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.
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майдан расстрелы десятилетие владимир зеленский крах линии обороны всу интервью политолог
майдан расстрелы десятилетие владимир зеленский крах линии обороны всу интервью политолог
Ищенко: 10 лет расстрелам на Майдане, новые гарантии от Европы и крах линии обороны ВСУ
Зеленский не верит в идеалы Евромайдана, но вынужден продолжать превозносить события десятилетней давности. Так в интервью "Sputnik на русском" политолог Ростислав Ищенко прокомментировал обращение украинского президента в честь дня "Небесной сотни".
Почему лидеры Майдана планировали убить Януковича после госпереворота? Зачем на Украине отмечают день "Небесной сотни"? Что означают новые договоры европейских стран с Украиной о гарантиях безопасности? Почему вышедшие из Авдеевки части ВСУ небоеспособны? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.