https://uz.sputniknews.ru/20240221/politolog-kommentariy-desyatiletiye-maydan-42593821.html

Ищенко: 10 лет расстрелам на Майдане, новые гарантии от Европы и крах линии обороны ВСУ

Ищенко: 10 лет расстрелам на Майдане, новые гарантии от Европы и крах линии обороны ВСУ

Зеленский не верит в идеалы Евромайдана, но вынужден продолжать превозносить события десятилетней давности. Так в интервью "Sputnik на русском" политолог Ростислав Ищенко прокомментировал обращение украинского президента в честь дня "Небесной сотни"

2024-02-21T11:46+0500

2024-02-21T11:46+0500

2024-02-21T11:46+0500

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евромайдан

украина

владимир зеленский

аналитика

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Почему лидеры Майдана планировали убить Януковича после госпереворота? Зачем на Украине отмечают день "Небесной сотни"? Что означают новые договоры европейских стран с Украиной о гарантиях безопасности? Почему вышедшие из Авдеевки части ВСУ небоеспособны? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.

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