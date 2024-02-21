https://uz.sputniknews.ru/20240221/tseremoniya-otkrytiya-pervyx-v-istorii-igr-buduschego-v-kazani-onlayn-translyatsiya-42615605.html
Церемония открытия первых в истории "Игр Будущего" в Казани — онлайн трансляция
Церемония открытия первых в истории "Игр Будущего" в Казани — онлайн трансляция
"Игры Будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта
2024-02-21T21:43+0500
2024-02-21T21:43+0500
2024-02-21T22:15+0500
онлайн
казань
владимир путин
шавкат мирзиёев
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/15/42615844_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_dfc55d3d3661f287ce1b96296994fa23.jpg
За церемонией наблюдают лидеры России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и других стран."Игры будущего" — масштабное спортивное событие на стыке спорта, киберспорта, науки и технологий, основанное на концепции "фиджитал" (физический + цифровой).В них будут состязаться участники со всего мира, трансляции будут организованы в 30 странах. Всего в Казани пройдут турниры по 21 дисциплине. В играх примут участие свыше 260 команд и 2000 спортсменов из разных стран.
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церемония открытия первых в истории "игр будущего" в казани
церемония открытия первых в истории "игр будущего" в казани
Церемония открытия первых в истории "Игр Будущего" в Казани — онлайн трансляция
21:43 21.02.2024 (обновлено: 22:15 21.02.2024)
Сегодня, 21 февраля, в Казани официально стартовали "Игры будущего". Они будут проходить до 3 марта.
За церемонией наблюдают лидеры России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и других стран.
"Игры будущего" — масштабное спортивное событие на стыке спорта, киберспорта, науки и технологий, основанное на концепции "фиджитал" (физический + цифровой).
В них будут состязаться участники со всего мира, трансляции будут организованы в 30 странах. Всего в Казани пройдут турниры по 21 дисциплине. В играх примут участие свыше 260 команд и 2000 спортсменов из разных стран.