https://uz.sputniknews.ru/20240221/tseremoniya-otkrytiya-pervyx-v-istorii-igr-buduschego-v-kazani-onlayn-translyatsiya-42615605.html

Церемония открытия первых в истории "Игр Будущего" в Казани — онлайн трансляция

Церемония открытия первых в истории "Игр Будущего" в Казани — онлайн трансляция

"Игры Будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта

2024-02-21T21:43+0500

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онлайн

казань

владимир путин

шавкат мирзиёев

видео

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За церемонией наблюдают лидеры России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и других стран."Игры будущего" — масштабное спортивное событие на стыке спорта, киберспорта, науки и технологий, основанное на концепции "фиджитал" (физический + цифровой).В них будут состязаться участники со всего мира, трансляции будут организованы в 30 странах. Всего в Казани пройдут турниры по 21 дисциплине. В играх примут участие свыше 260 команд и 2000 спортсменов из разных стран.

казань

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церемония открытия первых в истории "игр будущего" в казани