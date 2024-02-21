https://uz.sputniknews.ru/20240221/ukraina-gosperevorot-prichiny-itogi-42610156.html

Годовщина окончания "Евромайдана" — причины и итоги госпереворота на Украине

Годовщина окончания "Евромайдана" — причины и итоги госпереворота на Украине

Масштабная акция протеста против приостановки евроинтеграции продолжалась с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014-го

2024-02-21T18:31+0500

2024-02-21T18:31+0500

2024-02-21T18:31+0500

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Причиной массовых волнений десятилетней давности со стороны тысяч украинцев стало то, что парламент страны решил приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. Подписать документ планировалось на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября 2013 года. Sputnik Узбекистан вспоминает, что происходило на протяжении тех трех месяцев.Как сообщало РИА Новости, Кабинет министров Украины объяснял свое решение в том числе необходимостью развития экономических отношений с Россией и другими странами СНГ."С целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности Украины, более детального изучения и проработки комплекса мер, которые необходимо осуществить для восстановления утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и другими государствами-членами Содружества Независимых Государств, формирования надлежащего уровня внутреннего рынка, который обеспечивал бы паритетные отношения между Украиной и государствами-членами Европейского Союза, что является базовым принципом международного права и основой экономической безопасности государства", — говорилось в распоряжении правительства Украины.В свою очередь Виктор Янукович заявлял, что "ассоциация с Евросоюзом не будет препятствовать развитию отношений Киева с зоной свободной торговли в СНГ и Таможенным союзом".От спокойных протестов до массовых беспорядковАкции протеста не заставили себя ждать — в социальных сетях начали появляться сообщения о сборе в центре Киева.Вечером, 21 ноября, по данным РИА Новости, на площади Независимости собралось около 2 тыс. человек. Среди них были и оппозиционные политики — глава парламентской фракции партии "Батькивщина" ("Родина") Арсений Яценюк, лидер партии "Удар" Виталий Кличко, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.Если первые несколько дней протест проходит относительно спокойно, то 24 ноября ситуация усугубилась — число протестующих увеличилось до нескольких десятков тысяч человек. Начались стычки с правоохранителями и попытки атаковать здание Кабмина. Не обошлось без слезоточивого газа и дымовых шашек.25 ноября сторонники евроинтеграции выступили с требованием отставки премьер-министра Николая Азарова. Несколькими днями ранее он заявил, что страна не отказывается от евроинтеграционного курса и, возможно, вернется к подготовке соглашения об ассоциации с ЕС через полгода, сообщали РИА Новости.В ночь с 29 на 30 ноября участников протестов разогнали с помощью спецподразделения МВД "Беркут", при этом действовали правоохранители достаточно жестко — десятки пострадавших, некоторые из них оказались в больнице. Как сообщали РИА Новости, после этого протестующие переместились на Михайловскую площадь, их стало значительно больше, а многотысячная акция протеста превратилась в массовые беспорядки. В частности, люди пытались захватить административные здания в нескольких регионах Украины. Они требовали отставки правительства, досрочных президентских и парламентских выборов."Происходили попытки штурма администрации президента, столкновения, сообщалось о десятках пострадавших со стороны и правоохранителей, и митингующих. Митингующие захватили и расположились в здании киевской администрации и доме профсоюзов. Лидеры оппозиции заявили, что митинги теперь переросли в революцию", — сообщали РИА Новости.Нарушенные договоренности21 февраля при участии президента Украины Виктора Януковича, лидеров оппозиции, представителей ЕС и России было подписано соглашение об урегулировании политического кризиса. В этот же день МВД Украины сообщило, что в результате беспорядков погибли не менее 80 человек, пострадали около 800.Документ на своем сайте опубликовало в том числе МИД России. Стороны, в частности, договорились:Кроме того, власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.Между тем, по данным РИА Новости, уже на следующий день, 22 февраля 2014 года, Парламент нарушил достигнутые договоренности. Верховная рада сменила руководство, изменила конституцию, отстранила от власти Януковича и назначила дату президентских выборов. Исполняющим обязанности президента Украины стал спикер Рады Александр Турчинов.Через год после данных событий начало "Евромайдана" — 21 ноября провозгласили на Украине Днем достоинства и свободы. Указ об этом подписал действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко.Украина сегодняПодводя итоги прошедших десяти лет со дня госпереворота на Украине, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию". Навряд ли украинцы, выходившие на протесты в ноябре 2013-го представляли подобный исход.В марте 2014 года Россия и Крым подписали договор о вхождении республики и города Севастополя в состав РФ.Вскоре в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. Их жителям предложили ответить на вопрос: поддерживают ли они акт о государственной самостоятельности Донецкой и Луганской народных республик. За независимость самопровозглашенных республик проголосовало подавляющее большинство пришедших на участки, сообщали РИА Новости.За последние 10 лет населении Украины сократилось в 2,5 раза. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По словам нынешнего премьера Дениса Шмыгаля, с начала СВО экономика Украины сократилась на 30% и потеряла 3,5 млн рабочих мест.

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