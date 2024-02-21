https://uz.sputniknews.ru/20240221/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-42614168.html

Сотрудничество Узбекистана и России сквозь годы — инфографика

Сотрудничество Узбекистана и России сквозь годы — инфографика

Шавкат Мирзиёев 21 февраля прибыл с рабочим визитом в Россию. Программа пребывания включает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и участие в торжественной церемонии открытия "Игр будущего". Sputnik проанализировал показатели взаимодействия двух стран

2024-02-21T19:31+0500

2024-02-21T19:31+0500

2024-02-21T19:31+0500

инфографика

узбекистан

россия

сотрудничество

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О позитивной динамике развития отношений между Узбекистаном и Россией свидетельствует рост торгового оборота за последние три года. Узбекистан — один из главных торговых партнеров России в СНГ.Основными статьями экспорта Узбекистана в РФ являются сельхозпродукция, текстиль, хлопок, промышленные товары.В свою очередь, Россия поставляет в республику металлы, авто и оборудование, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продукцию химпрома.Регионы Узбекистана и России также наращивают взаимодействие.Активно развивается и сотрудничество в сфере образования. По числу студентов, обучающихся в российских вузах, у Узбекистана лидирующие позиции среди стран СНГ. Вместе с тем, республика — в лидерах по количеству филиалов российских вузов, открытых за рубежом – в Узбекистане их 14. В частности, в филиале Национального технологического исследовательского университета "МИСиС" в Алмалыке впервые за годы независимости республики осуществлена подготовка горных инженеров.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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