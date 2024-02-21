https://uz.sputniknews.ru/20240221/uzcharmsanoat-moskva-vystavka-dogovorennosti-42605784.html

Обувные предприятия Узбекистана на выставке в Москве — каких договоренностей достигли

Обувные предприятия Узбекистана на выставке в Москве — каких договоренностей достигли

Узбекские обувщики представили на выставке более 100 видов кожи, обуви, кожгалантереи, изделий из кожи и меха

2024-02-21T14:57+0500

2024-02-21T14:57+0500

2024-02-21T15:19+0500

узбекистан

россия

обувь

поставки

выставка

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Около 20 обувных и кожевенных предприятий Узбекистана 19-22 февраля участвуют в международной выставке "Fashion Style Russia" в Москве, сообщает пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат".В ходе прошедшего в рамках выставки бизнес-форума представители ассоциации рассказали участникам о реформах в кожевенно-обувной отрасли республики, производственных, инвестиционных и экспортных показателях, работе по продвижению продукции под лейблом “Сделано в Узбекистане” на международных рынках, а также о сотрудничестве с зарубежными брендами.Международная выставка в Москве в очередной раз показала себя эффективной площадкой для установления деловых связей, формирования портфеля новых покупателей, добавили в пресс-службе ассоциации "Узчармсаноат". В частности, представители предприятия ООО "Ulkan Laziz" провели переговоры с российскими компаниями "Дивали", "Профи" и "Обувные технологии". Речь шла о поставке продукции в РФ, а также размещении заказов на предприятиях в Узбекистане.С первой из них достигнута договоренность о поставке готовой кожи для производства ремней. Общая сумма контракта составляет $100 тыс. Вторая компания планирует закупить в Узбекистане кожу и ремни на $200 тыс. долларов. Третья размещает заказ на предприятиях республики на производство 6 тыс. пар верхов обуви. Стоимость контракта оценивают в 4 млн рублей.Также в рамках выставки прошли переговоры по поставкам каракулевой продукции в торговые сети России и экспорту обуви.

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