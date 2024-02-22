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https://uz.sputniknews.ru/20240222/mirziyoyev-igry-buduschego-kazan-otkrytiye-42619645.html
Мирзиёев предложил провести "Игры Будущего" 2026 года в Узбекистане
Мирзиёев предложил провести "Игры Будущего" 2026 года в Узбекистане
Глава республики принял участие в торжественной церемонии открытия первого Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани, котором будут состязаться около 300 команд из более 100 стран, включая Узбекистан
2024-02-22T10:10+0500
2024-02-22T10:53+0500
спорт
шавкат мирзиёев
церемония
открытие
турнир
казань
узбекистан
россия
рабочий визит
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия первого Международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в Казани пожелал успехов его участникам и предложил провести данный турнир в 2026 году в Узбекистане, сообщает пресс-служба президента.В мероприятии, состоявшемся в Международном выставочном центре "Казань Экспо", участвовали лидеры России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и другие зарубежные гости. Им представили видеоролик, рассказывающий о дисциплинах "Игр Будущего", а также театрализованное представление.После открытия турнира высокие гости осмотрели тематическую выставку, посвященную концепции "фиджитал-спорта", сочетающего состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.Президенты понаблюдали за соревнованиями по киберспорту, процессом тренировок по фиджитал-футболу, ознакомились с рядом арт-объектов и стендов, рассказывающих о текущем развитии и перспективах нового направления в спорте."Игры Будущего" – высокотехнологичное спортивное шоу, которое включает в себя гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года.В турнире участвуют около 300 команд из более 100 стран, в том числе Узбекистана. Представители республики выступят в таких видах, как фиджитал-хоккей, виртуальные велогонки, спортивное программирование.В рамках программы рабочего визита в Казань Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.После завершения всех мероприятий глава Узбекистана отбыл в Ташкент. В международном аэропорту имени Габдуллы Тукая высокого гостя проводил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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мирзиёев церемония открытия "игры будущего" казань
мирзиёев церемония открытия "игры будущего" казань

Мирзиёев предложил провести "Игры Будущего" 2026 года в Узбекистане

10:10 22.02.2024 (обновлено: 10:53 22.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в церемонии открытия "Игр будущего"
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Игр будущего - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики вместе с лидерами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана принял участие в торжественной церемонии открытия первого Международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в Казани.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия первого Международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в Казани пожелал успехов его участникам и предложил провести данный турнир в 2026 году в Узбекистане, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в церемонии открытия "Игр будущего"
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Игр будущего - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2024
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия "Игр будущего"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии, состоявшемся в Международном выставочном центре "Казань Экспо", участвовали лидеры России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и другие зарубежные гости. Им представили видеоролик, рассказывающий о дисциплинах "Игр Будущего", а также театрализованное представление.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в церемонии открытия "Игр будущего"
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Игр будущего - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2024
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия "Игр будущего"
© Пресс-служба президента Узбекистана
После открытия турнира высокие гости осмотрели тематическую выставку, посвященную концепции "фиджитал-спорта", сочетающего состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в церемонии открытия "Игр будущего"
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Игр будущего - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2024
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия "Игр будущего"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты понаблюдали за соревнованиями по киберспорту, процессом тренировок по фиджитал-футболу, ознакомились с рядом арт-объектов и стендов, рассказывающих о текущем развитии и перспективах нового направления в спорте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в церемонии открытия "Игр будущего"
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Игр будущего - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2024
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия "Игр будущего"
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Игры Будущего" – высокотехнологичное спортивное шоу, которое включает в себя гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
В турнире участвуют около 300 команд из более 100 стран, в том числе Узбекистана. Представители республики выступят в таких видах, как фиджитал-хоккей, виртуальные велогонки, спортивное программирование.
В рамках программы рабочего визита в Казань Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
После завершения всех мероприятий глава Узбекистана отбыл в Ташкент. В международном аэропорту имени Габдуллы Тукая высокого гостя проводил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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