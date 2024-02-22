https://uz.sputniknews.ru/20240222/nato--ukraina-istoriya-vechnyx-otkazov-42620995.html

НАТО – Украина: история вечных отказов

НАТО – Украина: история вечных отказов

История взаимоотношений Украины и Североатлантического альянса началась еще в 1992 году, после распада СССР. К чему привело данное партнерство наглядно демонстрирует мультипликационный ролик

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Украина не нужна НАТО, а блок НАТО не нужен Украине. Это утверждение поначалу казалось тысячам украинцев нелепым. Однако впоследствии многим из них открылась ужасающая правда о подлинных целях НАТО на Украине, но произошло это слишком поздно. Небольшой мультипликационный ролик, охватывает всю хронологию событий, показывая, что сейчас происходит на Украине, и каким образом НАТО погубит эту страну.Главный герой мультфильма – парень Мыкола. Это собирательный образ украинского народа, для которого путь в НАТО оказался не только трудным и тернистым, но и тупиковым. Подробности взаимоотношений Украины и НАТО — в видео Sputnik.

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