https://uz.sputniknews.ru/20240222/nato--ukraina-istoriya-vechnyx-otkazov-42620995.html
НАТО – Украина: история вечных отказов
НАТО – Украина: история вечных отказов
История взаимоотношений Украины и Североатлантического альянса началась еще в 1992 году, после распада СССР. К чему привело данное партнерство наглядно демонстрирует мультипликационный ролик
2024-02-22T10:44+0500
2024-02-22T10:44+0500
2024-02-22T10:55+0500
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Украина не нужна НАТО, а блок НАТО не нужен Украине. Это утверждение поначалу казалось тысячам украинцев нелепым. Однако впоследствии многим из них открылась ужасающая правда о подлинных целях НАТО на Украине, но произошло это слишком поздно. Небольшой мультипликационный ролик, охватывает всю хронологию событий, показывая, что сейчас происходит на Украине, и каким образом НАТО погубит эту страну.Главный герой мультфильма – парень Мыкола. Это собирательный образ украинского народа, для которого путь в НАТО оказался не только трудным и тернистым, но и тупиковым. Подробности взаимоотношений Украины и НАТО — в видео Sputnik.
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нато украина история партнерство мультипликационный ролик
нато украина история партнерство мультипликационный ролик
НАТО – Украина: история вечных отказов
10:44 22.02.2024 (обновлено: 10:55 22.02.2024)
История взаимоотношений Украины и Североатлантического альянса началась еще в 1992 году, после распада СССР. К чему привело данное партнерство наглядно демонстрирует мультипликационный ролик.
Украина не нужна НАТО, а блок НАТО не нужен Украине. Это утверждение поначалу казалось тысячам украинцев нелепым. Однако впоследствии многим из них открылась ужасающая правда о подлинных целях НАТО на Украине, но произошло это слишком поздно. Небольшой мультипликационный ролик, охватывает всю хронологию событий, показывая, что сейчас происходит на Украине, и каким образом НАТО погубит эту страну.
Главный герой мультфильма – парень Мыкола. Это собирательный образ украинского народа, для которого путь в НАТО оказался не только трудным и тернистым, но и тупиковым.
Подробности взаимоотношений Украины и НАТО — в видео Sputnik.