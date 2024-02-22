https://uz.sputniknews.ru/20240222/uzcharmsanoat-texnopark-opyt-rossiya-42627470.html
Узбекистан использует российский опыт при создании технопарка в обувной отрасли
Узбекистан использует российский опыт при создании технопарка в обувной отрасли
В технопарке планируют внедрить систему контроля качества продукции, использовать инновационные разработки при создании новых моделей, повышать квалификацию специалистов кожевенно-обувной орасли, проводить научные исследования
2024-02-22T16:16+0500
2024-02-22T16:16+0500
2024-02-22T16:51+0500
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опыт
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инновации
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Специалисты ассоциации "Узчармсаноат" намерены внедрить опыт России по созданию инновационного технопарка в кожевенно-обувной отрасли, сообщает пресс-служба ассоциации.В рамках международной выставки "Fashion Style Russia", проходящей Москве 19-22 февраля, представители Узчармсаноат посетили Российский инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности.Стороны обсудили вопросы совместного проведения лабораторных испытаний в кожевенной промышленности, разработку инновационных решений для отрасли, а также перспективы использования возможностей центра для обучения и переподготовки кадров. В технопарке планируют внедрить систему контроля качества продукции, использовать инновационные разработки при создании новых моделей, повышать квалификацию специалистов, проводить научные исследования.Узбекистан и Россия имеют хороший опыт в части создания и развития совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташобласти совместно с казанским технополисом "Химград" открыли химико-индустриальный технопарк "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк начал работу в Джизакской области. Создаются новые инновационные парки "Алабуга" и "Мастер" в Бухарском и Навоийском регионах.
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узбекистан россия опыт использование технопарк научные исследования кожевенно-обувная отрасль
узбекистан россия опыт использование технопарк научные исследования кожевенно-обувная отрасль
Узбекистан использует российский опыт при создании технопарка в обувной отрасли
16:16 22.02.2024 (обновлено: 16:51 22.02.2024)
В технопарке планируют внедрить систему контроля качества продукции, применять инновационные разработки при создании новых моделей, повышать квалификацию специалистов кожевенно-обувной отрасли, проводить научные исследования.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik.
Специалисты ассоциации "Узчармсаноат" намерены внедрить опыт России по созданию инновационного технопарка в кожевенно-обувной отрасли, сообщает
пресс-служба ассоциации.
В рамках международной выставки "Fashion Style Russia", проходящей Москве 19-22 февраля, представители Узчармсаноат посетили Российский инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности.
Стороны обсудили вопросы совместного проведения лабораторных испытаний в кожевенной промышленности, разработку инновационных решений для отрасли, а также перспективы использования возможностей центра для обучения и переподготовки кадров.
"Изучен опыт центра по созданию инновационного технопарка в кожевенно-обувной отрасли в Узбекистане", — говорится в сообщении.
В технопарке планируют внедрить систему контроля качества продукции, использовать инновационные разработки при создании новых моделей, повышать квалификацию специалистов, проводить научные исследования.
Узбекистан и Россия имеют хороший опыт в части создания и развития совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташобласти совместно с казанским технополисом "Химград" открыли химико-индустриальный технопарк "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк начал работу в Джизакской области. Создаются новые инновационные парки "Алабуга" и "Мастер" в Бухарском и Навоийском регионах.