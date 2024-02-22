https://uz.sputniknews.ru/20240222/xayraton-mazari-sharif-jeleznaya-doroga-remont-42630130.html
Начался ремонт железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф
Начался ремонт железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф
Реконструкцию железной дороги проведут в несколько этапов. В первую очередь доставят грузовые вагоны на станцию "Наибабад"
2024-02-22T18:30+0500
2024-02-22T18:30+0500
2024-02-22T18:30+0500
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Начались работы по реконструкции и ремонту железнодорожной линии Хайратон – Мазари-Шариф, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".Церемония начала ремонтно-восстановительных работ с участием представителей АО "Узбекистон темир йуллари" и Управления афганской железной дороги прошла на станции "Хайратон".На первом этапе планируют в короткие сроки доставить грузовые вагоны на станцию "Наибабад". Для этого параллельно организуют комплексные восстановительные работы в парке "Б" станции "Хайратон" и на 57 км железнодорожной инфраструктуры.Напомним, в 2010 году "Узбекские железные дороги" завершили строительство дороги Хайратон — Мазари-Шариф в Афганистане. Ее протяженность составила 75 километров, а стоимость достигла $129 млн. В 2011 году компания создала дочернее предприятие "Согдиана транс" для управления и обслуживания дороги. За десять лет работы предприятия контракт неоднократно продлевали, в последний раз 12 февраля 2023-го. Согласно договору ДП "Согдиана Транс" будет осуществлять свою деятельность на данных участках еще 2 года — до 2025-го. Еще одним пунктом этого соглашения стала подготовка афганских железнодорожных специалистов. Кроме того, стороны договорились ускорить совместное восстановление доставки грузов до станции Мазари-Шариф.
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узбекистон темир йуллари афганистан проекты реконструкция железной дороги
узбекистон темир йуллари афганистан проекты реконструкция железной дороги
Начался ремонт железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф
Реконструкцию проведут в несколько этапов. В первую очередь доставят грузовые вагоны на станцию "Наибабад".
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik.
Начались работы по реконструкции и ремонту железнодорожной линии Хайратон – Мазари-Шариф, сообщает
пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".
Церемония начала ремонтно-восстановительных работ с участием представителей АО "Узбекистон темир йуллари" и Управления афганской железной дороги прошла на станции "Хайратон".
"В соответствии с соглашением обеих сторон, работы по реконструкции данной железнодорожной линии планировалось проводить поэтапно. В свою очередь АО "Узбекистон темир йуллари" для проведения первого этапа работ направило на места 120 рабочих", — говорится в сообщении.
На первом этапе планируют в короткие сроки доставить грузовые вагоны на станцию "Наибабад". Для этого параллельно организуют комплексные восстановительные работы в парке "Б" станции "Хайратон" и на 57 км железнодорожной инфраструктуры.
Напомним, в 2010 году "Узбекские железные дороги" завершили строительство дороги Хайратон — Мазари-Шариф в Афганистане. Ее протяженность составила 75 километров, а стоимость достигла $129 млн. В 2011 году компания создала дочернее предприятие "Согдиана транс" для управления и обслуживания дороги. За десять лет работы предприятия контракт неоднократно продлевали, в последний раз 12 февраля 2023-го. Согласно договору ДП "Согдиана Транс" будет осуществлять свою деятельность на данных участках еще 2 года — до 2025-го.
Еще одним пунктом этого соглашения стала подготовка афганских железнодорожных специалистов. Кроме того, стороны договорились ускорить совместное восстановление доставки грузов до станции Мазари-Шариф.