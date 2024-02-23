https://uz.sputniknews.ru/20240223/tashkent-vechnyy-ogon-vozlojeniye-svety-23-fevral-42635585.html
В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню — видео
В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню — видео
Торжественная церемония прошла в честь Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов
2024-02-23T14:05+0500
2024-02-23T14:05+0500
2024-02-23T14:05+0500
россотрудничество в узбекистане
олег мальгинов
посольство россии в узбекистане
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В Ташкенте в мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, приуроченная ко Дню защитника Отечества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, представители Беларуси, Индии, Китая, Россотрудничества и Торгпредства РФ в РУз, ветераны вооруженных сил, активисты культурных центров.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Напомним, в России 23 февраля широко отмечают День защитника Отечества в память о воинской славе.Сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил россиян и всех, кто прошёл воинскую службу, с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. В своем обращении Путин отметил, что "в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны, всей Европы и всего мира."
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ташкент день защитника отечества 23 февраля мероприятия патриотическая акция
ташкент день защитника отечества 23 февраля мероприятия патриотическая акция
В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню — видео
Эксклюзив
Торжественная церемония прошла в честь Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов
В Ташкенте в мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, приуроченная ко Дню защитника Отечества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, представители Беларуси, Индии, Китая, Россотрудничества и Торгпредства РФ в РУз, ветераны вооруженных сил, активисты культурных центров.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Напомним, в России 23 февраля широко отмечают День защитника Отечества в память о воинской славе.
Сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил россиян и всех, кто прошёл воинскую службу, с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. В своем обращении Путин отметил, что "в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны, всей Европы и всего мира."