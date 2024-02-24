https://uz.sputniknews.ru/20240224/delegatsiya-senat-zasedaniye-aziatskaya-parlamentskaya-assambleya-42645220.html

Делегация Сената приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи

Делегация Сената приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи

Участники обменялись мнениями по укреплению регионального и двустороннего сотрудничества, осуществлению совместных мер, направленных на экономическое, социальное и культурное развитие

2024-02-24T15:32+0500

2024-02-24T15:32+0500

2024-02-24T15:32+0500

узбекистан

баку

азербайджан

заседание

парламент

декларация

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Делегация Сената Олий Мажлиса Узбекистана приняла участие в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в столице Азербайджана Баку, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В работе сессии, посвященной укреплению регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии, приняли участие парламентские делегации 40 стран, в том числе докладчики парламентов 10 стран, а также руководители и представители ряда международных парламентских организаций.На мероприятии выступил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев. Обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества между государствами региона и укрепления взаимного доверия.В рамках мероприятия прошли также заседания постоянных комиссий структуры по экономическому и устойчивому развитию, бюджету и планированию, социально-культурным, политическим вопросам.Обсудили проекты резолюций о роли парламентов в обеспечении усилий по экономическому росту и охране окружающей среды, сокращению бедности.Кроме того, рассмотрели такие вопросы, как реализация Целей устойчивого развития, проблемы климата, развитие культурного разнообразия и охрана культурного наследия в Азии, содействие развитию детей и молодежи для устойчивого общества в регионе.По итогам сессии приняли Бакинскую декларацию и итоговый отчет 14-го пленарного заседания Азиатской парламентской ассамблеи.

узбекистан

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