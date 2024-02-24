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https://uz.sputniknews.ru/20240224/delegatsiya-senat-zasedaniye-aziatskaya-parlamentskaya-assambleya-42645220.html
Делегация Сената приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи
Делегация Сената приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи
Участники обменялись мнениями по укреплению регионального и двустороннего сотрудничества, осуществлению совместных мер, направленных на экономическое, социальное и культурное развитие
2024-02-24T15:32+0500
2024-02-24T15:32+0500
узбекистан
баку
азербайджан
заседание
парламент
декларация
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Делегация Сената Олий Мажлиса Узбекистана приняла участие в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в столице Азербайджана Баку, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В работе сессии, посвященной укреплению регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии, приняли участие парламентские делегации 40 стран, в том числе докладчики парламентов 10 стран, а также руководители и представители ряда международных парламентских организаций.На мероприятии выступил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев. Обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества между государствами региона и укрепления взаимного доверия.В рамках мероприятия прошли также заседания постоянных комиссий структуры по экономическому и устойчивому развитию, бюджету и планированию, социально-культурным, политическим вопросам.Обсудили проекты резолюций о роли парламентов в обеспечении усилий по экономическому росту и охране окружающей среды, сокращению бедности.Кроме того, рассмотрели такие вопросы, как реализация Целей устойчивого развития, проблемы климата, развитие культурного разнообразия и охрана культурного наследия в Азии, содействие развитию детей и молодежи для устойчивого общества в регионе.По итогам сессии приняли Бакинскую декларацию и итоговый отчет 14-го пленарного заседания Азиатской парламентской ассамблеи.
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делегация сенат участие заседание азиатская парламентская ассамблея участники мнения укрепление региональное двустороннее сотрудничество меры экономика социальное развитие культура
делегация сенат участие заседание азиатская парламентская ассамблея участники мнения укрепление региональное двустороннее сотрудничество меры экономика социальное развитие культура

Делегация Сената приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи

15:32 24.02.2024
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаДелегация Сената Узбекистана приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Баку
Делегация Сената Узбекистана приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Баку - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2024
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Участники обменялись мнениями по укреплению регионального и двустороннего сотрудничества, осуществлению совместных мер, направленных на экономическое, социальное и культурное развитие.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Делегация Сената Олий Мажлиса Узбекистана приняла участие в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в столице Азербайджана Баку, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В работе сессии, посвященной укреплению регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии, приняли участие парламентские делегации 40 стран, в том числе докладчики парламентов 10 стран, а также руководители и представители ряда международных парламентских организаций.
На мероприятии выступил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев. Обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества между государствами региона и укрепления взаимного доверия.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПервый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев
Делегация Сената Узбекистана приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Баку - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2024
Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
"Участники обменялись мнениями относительно укрепления регионального и двустороннего сотрудничества, осуществления совместных мер по экономическому, социальному и культурному развитию, усиления взаимодействия в области образования и культуры, значимости обмена информацией", — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия прошли также заседания постоянных комиссий структуры по экономическому и устойчивому развитию, бюджету и планированию, социально-культурным, политическим вопросам.
Обсудили проекты резолюций о роли парламентов в обеспечении усилий по экономическому росту и охране окружающей среды, сокращению бедности.
Кроме того, рассмотрели такие вопросы, как реализация Целей устойчивого развития, проблемы климата, развитие культурного разнообразия и охрана культурного наследия в Азии, содействие развитию детей и молодежи для устойчивого общества в регионе.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаДелегация Сената Узбекистана приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Баку
Делегация Сената Узбекистана приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Баку - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2024
Делегация Сената Узбекистана приняла участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Баку
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
По итогам сессии приняли Бакинскую декларацию и итоговый отчет 14-го пленарного заседания Азиатской парламентской ассамблеи.
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