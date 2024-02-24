https://uz.sputniknews.ru/20240224/minsk-vstrecha-predsedatel-sik-uzbekistan-belarus-42641740.html

В Минске прошла встреча председателей ЦИК Узбекистана и Беларуси

В Минске прошла встреча председателей ЦИК Узбекистана и Беларуси

Глава ЦИК Беларуси ознакомил членов узбекской делегации с основными мероприятиями по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 25 февраля 2024 года

2024-02-24T11:28+0500

2024-02-24T11:28+0500

2024-02-24T11:28+0500

узбекистан

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зайниддин низамходжаев

выборы

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комисии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске со своим белорусским коллегой Игорем Карпенко, сообщает ЦИК РУз. По приглашению ЦИК Беларуси делегация Узбекистана во главе с Зайниддином Низамходжаевым принимает участие в наблюдении за выборами депутатов в единый день голосования в Беларуси.Представители ЦИК, депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий Мажлиса в качестве международных наблюдателей участвуют в составе миссий по наблюдению за выборами от Исполнительного комитета и Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества.Для проведения выборов депутатов в единый день голосования в Беларуси сформированы 1 394 территориальные и окружные избирательные комиссии, в состав которых вошло 9 459 человек.Участников встречи также проинформировали о мерах по обеспечению открытости и гласности избирательной кампании. Для освещения проведения выборов в единый день голосования будет запущен Информационный пресс-центр ЦИК.Территориальными и окружными избирательными комиссиями аккредитованы 45,5 тысяч национальных наблюдателей, ЦИК Беларуси аккредитованы 294 международных наблюдателя.Председатель ЦИК Узбекистана поблагодарил коллегу за приглашение участвовать в мониторинге выборов и выразил уверенность в их успешном проведении.Зайниддин Низамходжаев также встретился с председателем Минской городской избирательной комиссии Александром Щековичем, который рассказал о подготовке к единому дню голосования, процессах досрочного голосования.

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