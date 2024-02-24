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https://uz.sputniknews.ru/20240224/minsk-vstrecha-predsedatel-sik-uzbekistan-belarus-42641740.html
В Минске прошла встреча председателей ЦИК Узбекистана и Беларуси
В Минске прошла встреча председателей ЦИК Узбекистана и Беларуси
Глава ЦИК Беларуси ознакомил членов узбекской делегации с основными мероприятиями по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 25 февраля 2024 года
2024-02-24T11:28+0500
2024-02-24T11:28+0500
узбекистан
беларусь
цик узбекистана
минск
встреча
зайниддин низамходжаев
выборы
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комисии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске со своим белорусским коллегой Игорем Карпенко, сообщает ЦИК РУз. По приглашению ЦИК Беларуси делегация Узбекистана во главе с Зайниддином Низамходжаевым принимает участие в наблюдении за выборами депутатов в единый день голосования в Беларуси.Представители ЦИК, депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий Мажлиса в качестве международных наблюдателей участвуют в составе миссий по наблюдению за выборами от Исполнительного комитета и Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества.Для проведения выборов депутатов в единый день голосования в Беларуси сформированы 1 394 территориальные и окружные избирательные комиссии, в состав которых вошло 9 459 человек.Участников встречи также проинформировали о мерах по обеспечению открытости и гласности избирательной кампании. Для освещения проведения выборов в единый день голосования будет запущен Информационный пресс-центр ЦИК.Территориальными и окружными избирательными комиссиями аккредитованы 45,5 тысяч национальных наблюдателей, ЦИК Беларуси аккредитованы 294 международных наблюдателя.Председатель ЦИК Узбекистана поблагодарил коллегу за приглашение участвовать в мониторинге выборов и выразил уверенность в их успешном проведении.Зайниддин Низамходжаев также встретился с председателем Минской городской избирательной комиссии Александром Щековичем, который рассказал о подготовке к единому дню голосования, процессах досрочного голосования.
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минск встреча председатель цик узбекистан беларусь узбекская делегация мероприятия подготовка проведение выборы единый день голосование 25 февраля 2024 год
минск встреча председатель цик узбекистан беларусь узбекская делегация мероприятия подготовка проведение выборы единый день голосование 25 февраля 2024 год

В Минске прошла встреча председателей ЦИК Узбекистана и Беларуси

11:28 24.02.2024
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаПредседатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2024
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
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Глава ЦИК Беларуси ознакомил членов узбекской делегации с основными мероприятиями по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 25 февраля 2024 года.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комисии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске со своим белорусским коллегой Игорем Карпенко, сообщает ЦИК РУз.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаПредседатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2024
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
По приглашению ЦИК Беларуси делегация Узбекистана во главе с Зайниддином Низамходжаевым принимает участие в наблюдении за выборами депутатов в единый день голосования в Беларуси.
Представители ЦИК, депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий Мажлиса в качестве международных наблюдателей участвуют в составе миссий по наблюдению за выборами от Исполнительного комитета и Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаПредседатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2024
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Для проведения выборов депутатов в единый день голосования в Беларуси сформированы 1 394 территориальные и окружные избирательные комиссии, в состав которых вошло 9 459 человек.
Участников встречи также проинформировали о мерах по обеспечению открытости и гласности избирательной кампании. Для освещения проведения выборов в единый день голосования будет запущен Информационный пресс-центр ЦИК.
"Международное наблюдение на выборах ЦИК Беларуси рассматривается как форма общения, взаимодействия экспертов и профессионалов в этой области", — отметил Игорь Карпенко.
Территориальными и окружными избирательными комиссиями аккредитованы 45,5 тысяч национальных наблюдателей, ЦИК Беларуси аккредитованы 294 международных наблюдателя.
Председатель ЦИК Узбекистана поблагодарил коллегу за приглашение участвовать в мониторинге выборов и выразил уверенность в их успешном проведении.
Зайниддин Низамходжаев также встретился с председателем Минской городской избирательной комиссии Александром Щековичем, который рассказал о подготовке к единому дню голосования, процессах досрочного голосования.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаПредседатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2024
Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев встретился в Минске с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
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