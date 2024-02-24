https://uz.sputniknews.ru/20240224/osadki-pogoda-uzbekistan-vyxodnyye-42644914.html
Временами дождь и снег — погода в Узбекистане на выходных
Временами дождь и снег — погода в Узбекистане на выходных
В Ташкенте временами снег. В ночные и утренние часы возможен туман
2024-02-24T14:14+0500
2024-02-24T14:14+0500
2024-02-24T14:14+0500
узбекистан
ташкент
погода
прогноз погоды
выходные
снег
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/17/31652100_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_687103924ef47e916779e4dec86cdfc1.jpg
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В большинстве областей республики в субботу и воскресенье ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, сообщает Узгидромет. Их не будет в Каракалпакстане, Хорезмской и Сурхандарьинской областях.Местами по республике туман и на дорогах гололедица.В Ташкенте временами снег. Температура днем 1-3 градуса тепла.В воскресенье возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем — 2-4 тепла.В ночные и утренние часы возможен туман.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/17/31652100_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_eaf2e1c7512e74353229a4559192bcc4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода узбекистан выходные ташкент снег туман
погода узбекистан выходные ташкент снег туман
Временами дождь и снег — погода в Узбекистане на выходных
В Ташкенте временами снег. В ночные и утренние часы возможен туман.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
В большинстве областей республики в субботу и воскресенье ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, сообщает Узгидромет
.
Их не будет в Каракалпакстане, Хорезмской и Сурхандарьинской областях.
"В горных районах временами снег, лавиноопасно", — говорится в сообщении.
Местами по республике туман и на дорогах гололедица.
В Ташкенте временами снег. Температура днем 1-3 градуса тепла.
В воскресенье возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем — 2-4 тепла.
В ночные и утренние часы возможен туман.