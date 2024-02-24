https://uz.sputniknews.ru/20240224/osadki-pogoda-uzbekistan-vyxodnyye-42644914.html

Временами дождь и снег — погода в Узбекистане на выходных

Временами дождь и снег — погода в Узбекистане на выходных

В Ташкенте временами снег. В ночные и утренние часы возможен туман

2024-02-24T14:14+0500

2024-02-24T14:14+0500

2024-02-24T14:14+0500

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В большинстве областей республики в субботу и воскресенье ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, сообщает Узгидромет. Их не будет в Каракалпакстане, Хорезмской и Сурхандарьинской областях.Местами по республике туман и на дорогах гололедица.В Ташкенте временами снег. Температура днем 1-3 градуса тепла.В воскресенье возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем — 2-4 тепла.В ночные и утренние часы возможен туман.

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