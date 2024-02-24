https://uz.sputniknews.ru/20240224/turizm-kompaniya-andijanskaya-oshskaya-oblast-sotrudnichestvo-42643324.html
Ведущие туркомпании Андижанской и Ошской областей укрепляют сотрудничество
Ведущие туркомпании Андижанской и Ошской областей укрепляют сотрудничество
Отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном в последние годы стремительно развиваются. Рост наблюдается не только в экономике, но и туризме
2024-02-24T12:54+0500
2024-02-24T12:54+0500
2024-02-24T12:54+0500
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туризм
экономика
общество
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Генеральном консульстве Узбекистана в Оше прошли переговоры между представителями ведущих туристических компаний Андижанской и Ошской областей, сообщает ИА "Дунё".В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в сфере туризма, широкой пропаганды туристического потенциала Узбекистана среди кыргызской общественности, налаживания взаимного туристического обмена.Была представлена подробная информация о богатом историко-культурном наследии, достопримечательностях и туристических возможностях Узбекистана.Состоялись также В2В-переговоры между туроператорами. По их итогам достигнуты договоренности по конкретным направлениям взаимного сотрудничества и увеличению туристического потока.Стороны обсудили возможности активизации сотрудничества в сфере туризма между двумя странами, увеличения потока иностранных туристов, а также существующие проблемы в сфере.
узбекистан
ош
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туркомпания андижанская область ошская область укрепление сотрудничество отношения узбекистан кыргызстан экономика туризм
туркомпания андижанская область ошская область укрепление сотрудничество отношения узбекистан кыргызстан экономика туризм
Ведущие туркомпании Андижанской и Ошской областей укрепляют сотрудничество
Отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном в последние годы стремительно развиваются. Рост наблюдается не только в экономике, но и туризме.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
В Генеральном консульстве Узбекистана в Оше прошли переговоры между представителями ведущих туристических компаний Андижанской и Ошской областей, сообщает ИА "Дунё"
.
В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в сфере туризма, широкой пропаганды туристического потенциала Узбекистана среди кыргызской общественности, налаживания взаимного туристического обмена.
Была представлена подробная информация о богатом историко-культурном наследии, достопримечательностях и туристических возможностях Узбекистана.
"Кыргызско-узбекская дружба имеет глубокую историю. Наша религия, язык, обычаи тоже общие. В настоящее время сотрудничество между нашими странами поднимается на более высокий уровень не только в общественно-политической, торгово-экономической и культурной сферах, но и в направлении туризма", — отметил начальник управления внешних связей и анализа мэрии Оша Мирлан Исраилов.
Состоялись также В2В-переговоры между туроператорами. По их итогам достигнуты договоренности по конкретным направлениям взаимного сотрудничества и увеличению туристического потока.
"Мы установили тесное сотрудничество примерно с 25 турфирмами в регионах Узбекистана. Кыргызские туристы очень интересуются историческим и культурным наследием вашей страны, а узбекистанцы любят горный туризм. За последние три года наше сотрудничество стало более активным", — сказал глава Кыргызской ассоциации туризма южных регионов, советник по туризму губернатора Ошской области Абдукадир Алиев.
Стороны обсудили возможности активизации сотрудничества в сфере туризма между двумя странами, увеличения потока иностранных туристов, а также существующие проблемы в сфере.