https://uz.sputniknews.ru/20240224/turizm-kompaniya-andijanskaya-oshskaya-oblast-sotrudnichestvo-42643324.html

Ведущие туркомпании Андижанской и Ошской областей укрепляют сотрудничество

Ведущие туркомпании Андижанской и Ошской областей укрепляют сотрудничество

Отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном в последние годы стремительно развиваются. Рост наблюдается не только в экономике, но и туризме

2024-02-24T12:54+0500

2024-02-24T12:54+0500

2024-02-24T12:54+0500

узбекистан

ош

кыргызстан

туризм

экономика

общество

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Генеральном консульстве Узбекистана в Оше прошли переговоры между представителями ведущих туристических компаний Андижанской и Ошской областей, сообщает ИА "Дунё".В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в сфере туризма, широкой пропаганды туристического потенциала Узбекистана среди кыргызской общественности, налаживания взаимного туристического обмена.Была представлена подробная информация о богатом историко-культурном наследии, достопримечательностях и туристических возможностях Узбекистана.Состоялись также В2В-переговоры между туроператорами. По их итогам достигнуты договоренности по конкретным направлениям взаимного сотрудничества и увеличению туристического потока.Стороны обсудили возможности активизации сотрудничества в сфере туризма между двумя странами, увеличения потока иностранных туристов, а также существующие проблемы в сфере.

узбекистан

ош

андижанская область

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