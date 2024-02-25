Избавиться от пластиковой упаковки не удастся никогда - эксперты
© AFP 2023 / Issouf SanogoSmetiště
© AFP 2023 / Issouf Sanogo
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Полный отказ от пластика нецелесообразен, но разрабатывать биоразлагаемую пластмассу необходимо, считают ученые.
Полностью отказываться от пластика в упаковке продуктов невозможно и нецелесообразно, однако нужно стремиться к созданию биоразлагаемого пластика, такое мнение высказали РИА Новости эксперты.
Все чаще в научных публикациях появляются данные по содержанию наночастиц пластика в организмах животных, насекомых или в упакованной продукции. Например, ученые Томского государственного университета (ТГУ) выявили тенденцию к росту концентрации таких частиц в кишечнике ос; ученые Колумбийского университета пришли к выводу, что в литровой бутылке воды в среднем может содержаться около 240 тысяч частиц нанопластика.
"Совсем избавиться от пластика в упаковке невозможно, как и разработать стопроцентно биоразлагаемую упаковку. Но применять инновации для того, чтобы сделать пластиковую упаковку более экологичной, можно", - уверен доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
По его мнению, в целом эти сообщения не столь безобидны, как может показаться: ведь аналогичные процессы могут происходить не только у животных или насекомых, "в экосистеме планеты все взаимосвязано".
"Конечно, надо стремиться к сохранению экологии и повышению экологичности товаров, но полностью заменить пластик в упаковке товаров в обозримом будущем вряд ли возможно", - считает доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Анна Цветкова.
По ее словам, есть технологии производства упаковки на основе кукурузы или картофеля, но они значительно удорожают стоимость упаковки, а значит, и стоимость конечного продукта.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко говорила на прошлой неделе, что в будущем, возможно, будет создан полностью разлагаемый пластик, и это станет вкладом в решение проблемы загрязнения природы: пока же разработанный биоразлагаемый пластик, по данным учёных, все равно оставляет микрочастицы и может загрязнять окружающую среду, добавляла вице-премьер.
"В целом проблема разработки биоразлагаемых материалов как одно из направлений повышения экологической ответственности производителей и снижения объемов пластика в твердых бытовых отходах является мировым трендом. Глобальные производители пищевых продуктов и упаковки выделяют значительные средства на НИОКРы по этим проблемам", - говорит Хачатурян.
По его данным, объем мирового рынка этой продукции в 2023 году составил 88,2 миллиарда долларов, а при сохранении нынешнего темпа роста - в среднем 7% в год - в 2030 году может вырасти до 150 миллиардов. Объем российского рынка биоразлагаемой упаковки пока составляет примерно 9 миллиардов рублей, добавил он.
В свою очередь Цветкова считает, что биоразлагаемость в товарах можно больше воспринимать как дань моде, чем фактическое соответствие ожиданиям. "Отчасти можно считать, что внимание к проблеме продиктовано исключительно популярностью темы. Во время той же пандемии интерес к теме биоразлагаемой упаковки несколько поутих, так как на первое место вышли другие проблемы", - напомнила она.