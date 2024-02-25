https://uz.sputniknews.ru/20240225/izbavitsya-ot-plastikovoy-upakovki-ne-udastsya-nikogda---eksperty-42654718.html

Избавиться от пластиковой упаковки не удастся никогда - эксперты

Избавиться от пластиковой упаковки не удастся никогда - эксперты

Полный отказ от пластика нецелесообразен, но разрабатывать биоразлагаемую пластмассу необходимо, считают ученые.

2024-02-25T22:05+0500

2024-02-25T22:05+0500

2024-02-25T22:05+0500

это интересно

ученые

пластик

продукты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/365/58/3655851_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_00244f73cd2f9e96bc0b9f6849ae07e9.jpg

Полностью отказываться от пластика в упаковке продуктов невозможно и нецелесообразно, однако нужно стремиться к созданию биоразлагаемого пластика, такое мнение высказали РИА Новости эксперты. Все чаще в научных публикациях появляются данные по содержанию наночастиц пластика в организмах животных, насекомых или в упакованной продукции. Например, ученые Томского государственного университета (ТГУ) выявили тенденцию к росту концентрации таких частиц в кишечнике ос; ученые Колумбийского университета пришли к выводу, что в литровой бутылке воды в среднем может содержаться около 240 тысяч частиц нанопластика. По его мнению, в целом эти сообщения не столь безобидны, как может показаться: ведь аналогичные процессы могут происходить не только у животных или насекомых, "в экосистеме планеты все взаимосвязано". По ее словам, есть технологии производства упаковки на основе кукурузы или картофеля, но они значительно удорожают стоимость упаковки, а значит, и стоимость конечного продукта. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко говорила на прошлой неделе, что в будущем, возможно, будет создан полностью разлагаемый пластик, и это станет вкладом в решение проблемы загрязнения природы: пока же разработанный биоразлагаемый пластик, по данным учёных, все равно оставляет микрочастицы и может загрязнять окружающую среду, добавляла вице-премьер. По его данным, объем мирового рынка этой продукции в 2023 году составил 88,2 миллиарда долларов, а при сохранении нынешнего темпа роста - в среднем 7% в год - в 2030 году может вырасти до 150 миллиардов. Объем российского рынка биоразлагаемой упаковки пока составляет примерно 9 миллиардов рублей, добавил он. В свою очередь Цветкова считает, что биоразлагаемость в товарах можно больше воспринимать как дань моде, чем фактическое соответствие ожиданиям. "Отчасти можно считать, что внимание к проблеме продиктовано исключительно популярностью темы. Во время той же пандемии интерес к теме биоразлагаемой упаковки несколько поутих, так как на первое место вышли другие проблемы", - напомнила она.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пластик упаковка ученые