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https://uz.sputniknews.ru/20240225/laziz-kudratov-prinyal-posla-tadjikistana-42651412.html
Лазиз Кудратов принял посла Таджикистана
Лазиз Кудратов принял посла Таджикистана
На встрече стороны обсудили активизацию промышленного сотрудничества двух стран.
2024-02-25T13:02+0500
2024-02-25T13:02+0500
узбекистан
таджикистан
общество
лазиз кудратов
посол
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял посла Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббара Рахмонзоду, сообщает пресс-служба министерства.В ходе беседы стороны обсудили ход реализации совместных проектов и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.По итогам встречи стороны договорились активизировать взаимодействие рабочих групп в промышленных отраслях двух стран. Предполагается согласовать взаимные планы, выработать предложения и принять необходимые меры для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
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таджикистан узбекистан лазиз кудратов

Лазиз Кудратов принял посла Таджикистана

13:02 25.02.2024
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанЛазиз Кудратов принял посла республики Таджикистан в республики Узбекистан Абдужаббора Рахмонзода.
Лазиз Кудратов принял посла республики Таджикистан в республики Узбекистан Абдужаббора Рахмонзода. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2024
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
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На встрече стороны обсудили активизацию промышленного сотрудничества двух стран.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял посла Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббара Рахмонзоду, сообщает пресс-служба министерства.
В ходе беседы стороны обсудили ход реализации совместных проектов и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Отмечена важность своевременного исполнения договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках заседаний межправительственной комиссии. Приняты решения по ряду вопросов, касающихся реализации совместных проектов и торговых контрактов, выработана единая позиция по ряду новых инвестиционных инициатив.", - говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам встречи стороны договорились активизировать взаимодействие рабочих групп в промышленных отраслях двух стран. Предполагается согласовать взаимные планы, выработать предложения и принять необходимые меры для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
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