Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240225/lukashenko-nameren-uchastvovat-v-prezidentskix-vyborax-v-2025-godu-42653381.html
Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2025 году
Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2025 году
О своем намерении белорусский лидер объявил во время голосования на парламентских выборах.
2024-02-25T16:37+0500
2024-02-25T16:37+0500
беларусь
выборы
александр лукашенко
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/07/42381168_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_fe1d21541d49f90c70bcbf6b8fb52f1a.jpg
ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Александр Лукашенко намерен баллотироваться на пост президента на выборах в 2025 году. Об этом белорусский лидер заявил журналистам на избирательном участке во время голосования на парламентских выборах, сообщает РИА Новости.Лукашенко также добавил, что чем сильнее Запад будет давить на белорусов, тем "быстрее он пойдет на выборы".Президент также заверил, что во время выборов в Беларуси беспорядков и протестов не будет. Между тем, по словам Лукашенко, местная оппозиция планирует захватить в стране клочок земли, чтобы пустить туда войска НАТО.Несмотря на действия оппозиции, страна всегда будет едина с Россией и будет противостоять "любому противнику", подчеркнул президент.Напомним, сегодня в Беларуси в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов.Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка на 9.00 составила 43,64%.
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/07/42381168_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_19fbad785ba38457063afdaf73eeeaab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире лукашенко выборы президента беларусь
в мире лукашенко выборы президента беларусь

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2025 году

16:37 25.02.2024
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
О своем намерении белорусский лидер объявил во время голосования на парламентских выборах.
ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Александр Лукашенко намерен баллотироваться на пост президента на выборах в 2025 году. Об этом белорусский лидер заявил журналистам на избирательном участке во время голосования на парламентских выборах, сообщает РИА Новости.
Лукашенко также добавил, что чем сильнее Запад будет давить на белорусов, тем "быстрее он пойдет на выборы".
"Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество ... Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", - сказал он.
Президент также заверил, что во время выборов в Беларуси беспорядков и протестов не будет. Между тем, по словам Лукашенко, местная оппозиция планирует захватить в стране клочок земли, чтобы пустить туда войска НАТО.
"В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района (в Беларуси - ред.) или еще Малориты (город в Белоруссии - ред.). Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска", - сказал Лукашенко.
Несмотря на действия оппозиции, страна всегда будет едина с Россией и будет противостоять "любому противнику", подчеркнул президент.
"Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила. Понимают только силу", - отметил Лукашенко.
Напомним, сегодня в Беларуси в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов.
Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка на 9.00 составила 43,64%.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0