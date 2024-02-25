Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2025 году
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства.
© Sputnik / Павел Бедняков/
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О своем намерении белорусский лидер объявил во время голосования на парламентских выборах.
ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Александр Лукашенко намерен баллотироваться на пост президента на выборах в 2025 году. Об этом белорусский лидер заявил журналистам на избирательном участке во время голосования на парламентских выборах, сообщает РИА Новости.
Лукашенко также добавил, что чем сильнее Запад будет давить на белорусов, тем "быстрее он пойдет на выборы".
"Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество ... Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", - сказал он.
Президент также заверил, что во время выборов в Беларуси беспорядков и протестов не будет. Между тем, по словам Лукашенко, местная оппозиция планирует захватить в стране клочок земли, чтобы пустить туда войска НАТО.
"В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района (в Беларуси - ред.) или еще Малориты (город в Белоруссии - ред.). Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска", - сказал Лукашенко.
Несмотря на действия оппозиции, страна всегда будет едина с Россией и будет противостоять "любому противнику", подчеркнул президент.
"Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила. Понимают только силу", - отметил Лукашенко.
Напомним, сегодня в Беларуси в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов.
Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка на 9.00 составила 43,64%.