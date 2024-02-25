https://uz.sputniknews.ru/20240225/lukashenko-nameren-uchastvovat-v-prezidentskix-vyborax-v-2025-godu-42653381.html

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2025 году

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2025 году

О своем намерении белорусский лидер объявил во время голосования на парламентских выборах.

2024-02-25T16:37+0500

2024-02-25T16:37+0500

2024-02-25T16:37+0500

беларусь

выборы

александр лукашенко

в мире

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ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Александр Лукашенко намерен баллотироваться на пост президента на выборах в 2025 году. Об этом белорусский лидер заявил журналистам на избирательном участке во время голосования на парламентских выборах, сообщает РИА Новости.Лукашенко также добавил, что чем сильнее Запад будет давить на белорусов, тем "быстрее он пойдет на выборы".Президент также заверил, что во время выборов в Беларуси беспорядков и протестов не будет. Между тем, по словам Лукашенко, местная оппозиция планирует захватить в стране клочок земли, чтобы пустить туда войска НАТО.Несмотря на действия оппозиции, страна всегда будет едина с Россией и будет противостоять "любому противнику", подчеркнул президент.Напомним, сегодня в Беларуси в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов.Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка на 9.00 составила 43,64%.

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