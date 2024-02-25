От прошлого к настоящему: как изменился облик Ташкента с советских времен

© Sputnik / МолгачевЦентральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана
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© Sputnik / Молгачев
Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана
© Sputnik/Abdubakir YunusovЦентральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана
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© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана
© Sputnik / Л. НосовЗдание Узбекского академического театра драмы им. Хамзы.
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© Sputnik / Л. Носов
Здание Узбекского академического театра драмы им. Хамзы.
© Sputnik/Abdubakir YunusovЗдание Узбекского академического театра драмы им. Хамзы.
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© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Здание Узбекского академического театра драмы им. Хамзы.
© Sputnik / А. ВарфоломеевМозаика на здании новой средней школы, построенной украинскими строителями на улице Тараса Шевченко в городе Ташкенте.
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© Sputnik / А. Варфоломеев
Мозаика на здании новой средней школы, построенной украинскими строителями на улице Тараса Шевченко в городе Ташкенте.
© Sputnik/Abdubakir YunusovМозаика на здании новой средней школы, построенной украинскими строителями на улице Тараса Шевченко в городе Ташкенте.
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© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Мозаика на здании новой средней школы, построенной украинскими строителями на улице Тараса Шевченко в городе Ташкенте.
© Sputnik / Александр ГращенковАрка здания Союза Художников Узбекистана в городе Ташкенте. Узбекская ССР.
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© Sputnik / Александр Гращенков
Арка здания Союза Художников Узбекистана в городе Ташкенте. Узбекская ССР.
© Sputnik/Abdubakir YunusovАрка здания Союза Художников Узбекистана в городе Ташкенте.
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© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Арка здания Союза Художников Узбекистана в городе Ташкенте.
© Sputnik / Всеволод ТарасевичФонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте, 1982 год.
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© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Фонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте, 1982 год.
© Sputnik/Abdubakir YunusovФонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте.
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© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Фонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте.
© Sputnik / ДардыкинаЗдание Узбекского республиканского театра кукол.
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© Sputnik / Дардыкина
Здание Узбекского республиканского театра кукол.
© Sputnik/Abdubakir YunusovЗдание Узбекского республиканского театра кукол.
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© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Здание Узбекского республиканского театра кукол.
© Sputnik / В. КовреинУзбекская ССР. Х Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки во Дворце Дружбы народов в Ташкенте.
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© Sputnik / В. Ковреин
Узбекская ССР. Х Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки во Дворце Дружбы народов в Ташкенте.
© Sputnik/Abdubakir YunusovДворец Дружбы народов — главный концертный зал Узбекистана
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© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Дворец Дружбы народов — главный концертный зал Узбекистана
© Sputnik / ПапикьянКафе "Голубые купола". Узбекская ССР.
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© Sputnik / Папикьян
Кафе "Голубые купола". Узбекская ССР.
© Sputnik/Abdubakir YunusovРесторан "Голубые купола". Ташкент
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© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Ресторан "Голубые купола". Ташкент