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От прошлого к настоящему: как изменился облик Ташкента с советских времен
От прошлого к настоящему: как изменился облик Ташкента с советских времен
Многие здания узбекской столицы, построенные во времена СССР, давно стали достопримечательностями города. Как выглядели привычные столичным жителям здания в 80-х годах прошлого века и как они выглядят сейчас - в фотоленте Sputnik.
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фото ташкент архивные сср тогда и сейчас
фото ташкент архивные сср тогда и сейчас

От прошлого к настоящему: как изменился облик Ташкента с советских времен

19:17 25.02.2024
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Многие здания узбекской столицы, построенные во времена СССР, давно стали достопримечательностями города. Как выглядели привычные столичным жителям здания в 80-х годах прошлого века и как они выглядят сейчас - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / МолгачевЦентральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана
Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Молгачев
Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана
© Sputnik/Abdubakir YunusovЦентральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана
Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана
© Sputnik / Л. НосовЗдание Узбекского академического театра драмы им. Хамзы.
Здание Узбекского академического театра драмы им. Хамзы. - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik / Л. Носов
Здание Узбекского академического театра драмы им. Хамзы.
© Sputnik/Abdubakir YunusovЗдание Узбекского академического театра драмы им. Хамзы.
Здание Узбекского академического театра драмы им. Хамзы. - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Здание Узбекского академического театра драмы им. Хамзы.
© Sputnik / А. ВарфоломеевМозаика на здании новой средней школы, построенной украинскими строителями на улице Тараса Шевченко в городе Ташкенте.
Мозаика на здании новой средней школы, построенной украинскими строителями на улице Тараса Шевченко в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / А. Варфоломеев
Мозаика на здании новой средней школы, построенной украинскими строителями на улице Тараса Шевченко в городе Ташкенте.
© Sputnik/Abdubakir YunusovМозаика на здании новой средней школы, построенной украинскими строителями на улице Тараса Шевченко в городе Ташкенте.
Мозаика на здании 110 средней школы, построенной украинскими строителями на улице Тараса Шевченко в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Мозаика на здании новой средней школы, построенной украинскими строителями на улице Тараса Шевченко в городе Ташкенте.
© Sputnik / Александр ГращенковАрка здания Союза Художников Узбекистана в городе Ташкенте. Узбекская ССР.
Арка здания Союза Художников Узбекистана в городе Ташкенте. Узбекская ССР. - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Александр Гращенков
Арка здания Союза Художников Узбекистана в городе Ташкенте. Узбекская ССР.
© Sputnik/Abdubakir YunusovАрка здания Союза Художников Узбекистана в городе Ташкенте.
Арка здания Союза Художников Узбекистана в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Арка здания Союза Художников Узбекистана в городе Ташкенте.
© Sputnik / Всеволод ТарасевичФонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте, 1982 год.
Фонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте, 1982 год. - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Фонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте, 1982 год.
© Sputnik/Abdubakir YunusovФонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте.
Фонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Фонтан у Республиканского детского театра кукол в Ташкенте.
© Sputnik / ДардыкинаЗдание Узбекского республиканского театра кукол.
Здание Узбекского республиканского театра кукол. - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Дардыкина
Здание Узбекского республиканского театра кукол.
© Sputnik/Abdubakir YunusovЗдание Узбекского республиканского театра кукол.
Здание Узбекского республиканского театра кукол. - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Здание Узбекского республиканского театра кукол.
© Sputnik / В. КовреинУзбекская ССР. Х Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки во Дворце Дружбы народов в Ташкенте.
Узбекская ССР. Х Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки во Дворце Дружбы народов в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / В. Ковреин
Узбекская ССР. Х Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки во Дворце Дружбы народов в Ташкенте.
© Sputnik/Abdubakir YunusovДворец Дружбы народов — главный концертный зал Узбекистана
Дворец Дружбы народов — главный концертный зал Узбекистана - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Дворец Дружбы народов — главный концертный зал Узбекистана
© Sputnik / ПапикьянКафе "Голубые купола". Узбекская ССР.
Кафе Голубые купола. Узбекская ССР. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Папикьян
Кафе "Голубые купола". Узбекская ССР.
© Sputnik/Abdubakir YunusovРесторан "Голубые купола". Ташкент
Ресторан Голубые купола. Ташкент - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Ресторан "Голубые купола". Ташкент
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