От прошлого к настоящему: как изменился облик Ташкента с советских времен

Многие здания узбекской столицы, построенные во времена СССР, давно стали достопримечательностями города. Как выглядели привычные столичным жителям здания в 80-х годах прошлого века и как они выглядят сейчас - в фотоленте Sputnik.