https://uz.sputniknews.ru/20240225/rossiya---lider-sredi-stran-sng-po-importu-kurtok-iz-kyrgyzstana-42650837.html

Россия - лидер среди стран СНГ по импорту курток из Кыргызстана

Россия - лидер среди стран СНГ по импорту курток из Кыргызстана

В прошлом году объем поставок женской верхней одежды из республики в РФ вырос в пять раз. 25.02.2024, Sputnik Узбекистан

2024-02-25T12:09+0500

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ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Страны Евразийского экономического союза остаются основным рынком сбыта женских курток, произведенных в Кыргызстане – только на Россию приходится 96% экспорта, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Национальный статистический комитет республики.Общий объем экспорта превысил $3 млн. При этом, объем продаж женской верхней одежды в РФ за прошедший год вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом.На втором месте среди стран-импортеров – Китай, на его долю приходится 3% общего объема экспорта. Женские куртки республика также поставляет в Узбекистан, Чехию, Эстонию и Италию.

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