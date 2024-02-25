https://uz.sputniknews.ru/20240225/rossiya---lider-sredi-stran-sng-po-importu-kurtok-iz-kyrgyzstana-42650837.html
Россия - лидер среди стран СНГ по импорту курток из Кыргызстана
Россия - лидер среди стран СНГ по импорту курток из Кыргызстана
В прошлом году объем поставок женской верхней одежды из республики в РФ вырос в пять раз. 25.02.2024, Sputnik Узбекистан
2024-02-25T12:09+0500
2024-02-25T12:09+0500
2024-02-25T12:39+0500
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ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Страны Евразийского экономического союза остаются основным рынком сбыта женских курток, произведенных в Кыргызстане – только на Россию приходится 96% экспорта, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Национальный статистический комитет республики.Общий объем экспорта превысил $3 млн. При этом, объем продаж женской верхней одежды в РФ за прошедший год вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом.На втором месте среди стран-импортеров – Китай, на его долю приходится 3% общего объема экспорта. Женские куртки республика также поставляет в Узбекистан, Чехию, Эстонию и Италию.
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еаэс, экспорт, кыргызстан, одежда, россия
еаэс, экспорт, кыргызстан, одежда, россия
Россия - лидер среди стран СНГ по импорту курток из Кыргызстана
12:09 25.02.2024 (обновлено: 12:39 25.02.2024)
В прошлом году объем поставок женской верхней одежды из республики в РФ вырос в пять раз.
ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik.
Страны Евразийского экономического союза остаются основным рынком сбыта женских курток, произведенных в Кыргызстане – только на Россию приходится 96% экспорта, сообщает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на Национальный статистический комитет республики.
Общий объем экспорта превысил $3 млн. При этом, объем продаж женской верхней одежды в РФ за прошедший год вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
На втором месте среди стран-импортеров – Китай, на его долю приходится 3% общего объема экспорта. Женские куртки республика также поставляет в Узбекистан, Чехию, Эстонию и Италию.