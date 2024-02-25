https://uz.sputniknews.ru/20240225/tashkent---mekka-modernizma-pochemu-seychas-ne-stroyat-kak-ranshe-42655288.html

"Ташкент - Мекка модернизма": почему сейчас не строят как раньше

"Ташкент - Мекка модернизма": почему сейчас не строят как раньше

Здания советской эпохи в Узбекистане приобретают все большую популярность у туристов и исследователей. Советский модернизм – что посмотреть в Ташкенте

2024-02-25T20:07+0500

2024-02-25T20:07+0500

2024-02-25T20:07+0500

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Здания советской эпохи в Узбекистане приобретают все большую популярность у туристов и исследователей. В Ташкент приезжают урбанисты со всего мира для изучения привычных для ташкентцев сооружений. А на рынке недвижимости квартиры в советских домах не теряют своей востребованности, несмотря на строительный бум. Архитектор Александр Куранов рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о самых интересных жилых домах СССР в Ташкенте, а также объяснил, в чем проблемы современного жилья.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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