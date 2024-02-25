Центризбиркомы Узбекистана и Беларуси договорились о сотрудничестве
© ЦИК УзбекистанаПодписан протокол о сотрудничестве между избирательными органами
© ЦИК Узбекистана
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Подписанный протокол о сотрудничестве позволит избирательным органам двух стран выстроить более тесное партнерство.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Центральные избирательные комиссии Узбекистана и Беларуси подписали протокол о сотрудничестве, сообщили в ЦИК Узбекистана.
Документ определяет основные направления дальнейшего сотрудничества между избирательными органами двух стран.
В рамках протокола стороны планируют проводить следующие мероприятия:
повышать профессиональный уровень сотрудников, участвующих в подготовке выборов и референдумов, правовую культуру избирателей и участников голосования;
обеспечивать права субъектов голосования на агитацию;
организовывать финансирование выборов и референдумов;
разрабатывать и использовать современные избирательные и другие информационные технологии и оборудование;
обмениваться результатами научных и прикладных исследований;
проводить обмен экспертами по выборам и референдумам;
осуществлять наблюдение за выборами и референдумами, организовывать семинары, научно-практические конференции, встречи, круглые столы и другие мероприятия по вопросам, представляющим взаимный интерес.
"Подписание протокола о сотрудничестве позволит избирательным органам Узбекистана и Беларуси выстроить более прочные отношения в будущем. Надеюсь на тесное сотрудничество, оказание друг другу необходимой организационной, технологической, методической и иной поддержки", - сказал глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.
Для информации, Центризбирком Узбекистана подписал меморандумы о сотрудничестве с избирательными органами России, Казахстана, Кореи, Латвии, Литвы, Турции, Малайзии, Всемирной ассоциацией избирательных органов, объединяющей 119 избирательных органов 110 стран мира, и Ассоциацией азиатских избирательных органов, в которую входят 20 азиатских стран. Также ЦИК выступила инициатором создания Консультативного совета руководителей избирательных органов Содружества Независимых Государств.
Напомним, сегодня началось голосование на парламентских выборах в Беларуси. По данным Центризбиркома Беларуси, за процессом голосования следят около 300 международных наблюдателей. Из них 238 - представители миссии наблюдателей от СНГ, в том числе 44 - Межпарламентской ассамблеи СНГ, 12 - ПА ОДКБ, 25 - Парламентской ассамблеи Беларуси и Российского Союза, 4 - Постоянной комиссии Совета Безопасности Союзного государства.
Кроме того, аккредитованы 11 наблюдателей от центральных избирательных органов Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и 22 наблюдателя от ШОС.