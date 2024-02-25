https://uz.sputniknews.ru/20240225/tsentrizbirkomy-uzbekistana-i-belarusi-dogovorilis-o-sotrudnichestve-42651621.html

Центризбиркомы Узбекистана и Беларуси договорились о сотрудничестве

Центризбиркомы Узбекистана и Беларуси договорились о сотрудничестве

Подписанный протокол о сотрудничестве позволит избирательным органам двух стран выстроить более тесное партнерство. 25.02.2024, Sputnik Узбекистан

2024-02-25T14:18+0500

2024-02-25T14:18+0500

2024-02-25T14:18+0500

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Центральные избирательные комиссии Узбекистана и Беларуси подписали протокол о сотрудничестве, сообщили в ЦИК Узбекистана.Документ определяет основные направления дальнейшего сотрудничества между избирательными органами двух стран.В рамках протокола стороны планируют проводить следующие мероприятия:Для информации, Центризбирком Узбекистана подписал меморандумы о сотрудничестве с избирательными органами России, Казахстана, Кореи, Латвии, Литвы, Турции, Малайзии, Всемирной ассоциацией избирательных органов, объединяющей 119 избирательных органов 110 стран мира, и Ассоциацией азиатских избирательных органов, в которую входят 20 азиатских стран. Также ЦИК выступила инициатором создания Консультативного совета руководителей избирательных органов Содружества Независимых Государств.Напомним, сегодня началось голосование на парламентских выборах в Беларуси. По данным Центризбиркома Беларуси, за процессом голосования следят около 300 международных наблюдателей. Из них 238 - представители миссии наблюдателей от СНГ, в том числе 44 - Межпарламентской ассамблеи СНГ, 12 - ПА ОДКБ, 25 - Парламентской ассамблеи Беларуси и Российского Союза, 4 - Постоянной комиссии Совета Безопасности Союзного государства.Кроме того, аккредитованы 11 наблюдателей от центральных избирательных органов Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и 22 наблюдателя от ШОС.

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