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https://uz.sputniknews.ru/20240225/uzbekistan-za-mesyats-eksportiroval-svyshe-430-tys-tonn-gretskix-orexov--42655712.html
Узбекистан за месяц экспортировал свыше 430 тыс. тонн грецких орехов
Узбекистан за месяц экспортировал свыше 430 тыс. тонн грецких орехов
Больше всего орехов - 128 тыс. тонн - закупила Турция, на втором месте - Россия.
2024-02-25T18:11+0500
2024-02-25T18:11+0500
инфографика
узбекистан
экспорт
орехи
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В январе текущего года Узбекистан экспортировал более 430 тысяч тонн грецких орехов, сообщает Статистический комитет республики. В тройку лидеров по объемам закупок вошли Турция (128 тыс. тонн), Россия (86 тыс. тонн) и Ирак (68 тыс. тонн).Подробнее - в инфографике Sputnik.
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узбекистан экспорт инфографика статистика

Узбекистан за месяц экспортировал свыше 430 тыс. тонн грецких орехов

18:11 25.02.2024
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Больше всего орехов - 128 тыс. тонн - закупила Турция, на втором месте - Россия.
Куда Узбекистан экспортировал грецких орехов больше всего в январе - Sputnik Узбекистан
Куда Узбекистан экспортировал грецких орехов больше всего в январе - Sputnik Узбекистан
В январе текущего года Узбекистан экспортировал более 430 тысяч тонн грецких орехов, сообщает Статистический комитет республики.
В тройку лидеров по объемам закупок вошли Турция (128 тыс. тонн), Россия (86 тыс. тонн) и Ирак (68 тыс. тонн).
Подробнее - в инфографике Sputnik.
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