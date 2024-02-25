https://uz.sputniknews.ru/20240225/v-tashkent-dostavili-novye-poezda-metro-42651809.html
В Ташкент доставили новые поезда метро
В Ташкент доставили новые поезда метро
До конца мая этого года планируется запустить еще 8 поездов метрополитена.
2024-02-25T15:28+0500
2024-02-25T15:28+0500
2024-02-25T15:28+0500
узбекистан
общество
метро
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Ташкент доставили 3 новых современных поезда метро с четырьмя вагонами, сообщает пресс-служба Ташкентского метрополитена.Новые вагоны в течение 8-10 дней будут проходить технические испытания, а затем начнут обслуживать пассажиров.Отмечается, что до конца мая 2024 года планируется поэтапно запустить еще 8 поездов метро.
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узбекистан ташкент общество метро новые поезда
узбекистан ташкент общество метро новые поезда
В Ташкент доставили новые поезда метро
До конца мая этого года планируется запустить еще 8 поездов метрополитена.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik
. В Ташкент доставили 3 новых современных поезда метро с четырьмя вагонами, сообщает
пресс-служба Ташкентского метрополитена.
Новые вагоны в течение 8-10 дней будут проходить технические испытания, а затем начнут обслуживать пассажиров.
"В целях дальнейшего сокращения временных интервалов на линиях, новые вагоны будут введены в эксплуатацию преимущественно на линии "Yunusobod" и "Yer usti halqa yo'li"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца мая 2024 года планируется поэтапно запустить еще 8 поездов метро.
" В результате этих плановых работ, планируется добиться обновления вагонного парка метрополитена и дальнейшего сокращения фиксированных интервалов времени", - добавили в пресс-службе.