https://uz.sputniknews.ru/20240225/v-tashkent-dostavili-novye-poezda-metro-42651809.html

В Ташкент доставили новые поезда метро

В Ташкент доставили новые поезда метро

До конца мая этого года планируется запустить еще 8 поездов метрополитена.

2024-02-25T15:28+0500

2024-02-25T15:28+0500

2024-02-25T15:28+0500

узбекистан

общество

метро

ташкент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/19/42650287_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d3c233ed5e0e0fc7e9ae13aa585369be.jpg

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Ташкент доставили 3 новых современных поезда метро с четырьмя вагонами, сообщает пресс-служба Ташкентского метрополитена.Новые вагоны в течение 8-10 дней будут проходить технические испытания, а затем начнут обслуживать пассажиров.Отмечается, что до конца мая 2024 года планируется поэтапно запустить еще 8 поездов метро.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент общество метро новые поезда