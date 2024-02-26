https://uz.sputniknews.ru/20240226/bekzod-kurbanov-konkur-oae-serebro-bronza-42657184.html
Узбекистанец завоевал две медали на соревнованиях по конному спорту в ОАЭ
Узбекистанец завоевал две медали на соревнованиях по конному спорту в ОАЭ
Бекзод Курбанов продолжает свои успешные выступления в мировом конном спорте, удостоившись золота и бронзы
2024-02-26T09:45+0500
2024-02-26T09:45+0500
2024-02-26T12:10+0500
узбекистан
оаэ
спорт
конкур
конный спорт
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бронза
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Член сборной Узбекистана по конному спорту Бекзод Курбанов завоевал две медали на международных соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает НОК. Ранее Курбанов завоевал золотую медаль на турнире CSI2* по конкуру, также прошедшем в городе Шарджа (ОАЭ).Для справки: конкур является видом конного спорта, где участники преодолевают различные препятствия на предварительно заданном маршруте, демонстрируя свою ловкость и скорость.Если участник проходит препятствия, не соблюдая указанную в маршруте последовательность, то нарушает схему маршрута. Чтобы исправить ошибки, он должен пройти препятствия повторно с той точки, где произошло нарушение. За невыполнение этого требования спортсмену грозит дисквалификация.
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соревнования конкур оаэ сборная узбекистана бекзод курбанов золото бронза
соревнования конкур оаэ сборная узбекистана бекзод курбанов золото бронза
Узбекистанец завоевал две медали на соревнованиях по конному спорту в ОАЭ
09:45 26.02.2024 (обновлено: 12:10 26.02.2024)
Бекзод Курбанов продолжает свои успешные выступления в мировом конном спорте, удостоившись золота и бронзы.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
Член сборной Узбекистана по конному спорту Бекзод Курбанов завоевал две медали на международных соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает
НОК.
"В состязаниях с высотой препятствий 135 см в классификации CS13* отечественный конкурист завоевал серебряную медаль на лошади по кличке “Santos Hippica”, а в соревнованиях уровня Гран-при (145 см), узбекский всадник удостоился бронзовой медали (“Matts VG”)", — говорится в сообщении.
Ранее Курбанов завоевал золотую медаль на турнире CSI2* по конкуру, также прошедшем в городе Шарджа (ОАЭ).
Для справки: конкур является видом конного спорта, где участники преодолевают различные препятствия на предварительно заданном маршруте, демонстрируя свою ловкость и скорость.
Если участник проходит препятствия, не соблюдая указанную в маршруте последовательность, то нарушает схему маршрута. Чтобы исправить ошибки, он должен пройти препятствия повторно с той точки, где произошло нарушение. За невыполнение этого требования спортсмену грозит дисквалификация.