https://uz.sputniknews.ru/20240226/bekzod-kurbanov-konkur-oae-serebro-bronza-42657184.html

Узбекистанец завоевал две медали на соревнованиях по конному спорту в ОАЭ

Узбекистанец завоевал две медали на соревнованиях по конному спорту в ОАЭ

Бекзод Курбанов продолжает свои успешные выступления в мировом конном спорте, удостоившись золота и бронзы

2024-02-26T09:45+0500

2024-02-26T09:45+0500

2024-02-26T12:10+0500

узбекистан

оаэ

спорт

конкур

конный спорт

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Член сборной Узбекистана по конному спорту Бекзод Курбанов завоевал две медали на международных соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает НОК. Ранее Курбанов завоевал золотую медаль на турнире CSI2* по конкуру, также прошедшем в городе Шарджа (ОАЭ).Для справки: конкур является видом конного спорта, где участники преодолевают различные препятствия на предварительно заданном маршруте, демонстрируя свою ловкость и скорость.Если участник проходит препятствия, не соблюдая указанную в маршруте последовательность, то нарушает схему маршрута. Чтобы исправить ошибки, он должен пройти препятствия повторно с той точки, где произошло нарушение. За невыполнение этого требования спортсмену грозит дисквалификация.

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