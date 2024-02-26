https://uz.sputniknews.ru/20240226/delovaya-reputatsiya-kollektiv-ekspert-rekomendatsii-42661396.html

HR-эксперт: Как не испортить репутацию при общении с коллегами

HR-эксперт: Как не испортить репутацию при общении с коллегами

Неудачная попытка поделиться мыслями или обсудить злободневный вопрос может навредить карьере и даже стать причиной увольнения

2024-02-26T22:09+0500

2024-02-26T22:09+0500

2024-02-26T22:09+0500

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Чтобы сохранить свою репутацию, некоторые темы в разговорах с коллегами лучше не поднимать, отметила в интервью радио Sputnik HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова.По ее словам, неудачная попытка поделиться мыслями или обсудить злободневный вопрос может навредить карьере и даже стать причиной увольнения. В частности, о личных переживаниях лучше рассказывать близким людям либо профессиональным психологам. "Работа – не место для демонстрации собственных уязвимых мест: тайн, страхов, переживаний, чувств, метаний души. Все это следует доверять только родным людям или специалистам помогающих профессий – психологам, терапевтам, коучам, менторам или духовным учителям", – сказала Чурусова.Также она предупредила о том, что не стоит делиться порочащей кого-то информацией."Если вы бережете свою репутацию, не говорите того, что может быть использовано против вас. Очные ставки – частая практика в компаниях, где есть сплетники. Участвовать в них неприятно всем лицам. О себе и о других озвучивайте только те факты, которые не стыдно транслировать при всех, не порочащие честь, достоинство и деловую репутацию", – рекомендовала специалист.Кроме того, она рассказала о еще одной распространенной ошибке — обсуждать в негативном ключе предыдущего работодателя, партнеров или коллег."Некоторые сотрудники уже на этапе собеседования рассказывают о проблемах и конфликтах на прошлом месте работы – и это грубая ошибка. Даже когда вы уже приняты на новое место работы, не стоит делиться секретной информацией о вашем прошлом работодателе, коллегах и партнерах. Свою осведомленность лучше демонстрировать этичными способами. Можно рассказать о том, какой вклад вы внесли в развитие другой организации и чему там научились", – посоветовала Чурусова.Еще одна грубая ошибка — обсуждение в коллективе действий, слов и морального облика руководителя."Во-первых, любой, кто вас услышит, может по той или иной причине передать ваши слова начальству. Либо передать коллеге, а тот сообщит о ваших словах начальству, "приперчив" новость. Последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Во-вторых, если вы недовольны словами или действиями руководства, лучше сообщить ему об этом напрямую, индивидуально и в спокойной форме, конструктивно", – пояснила Светлана Чурусова. В заключение она рекомендовала помнить, что на работе лучше обсуждать идеи, задачи, цели, реальные действия, а не людей, и беречь свою деловую репутацию.

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