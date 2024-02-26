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https://uz.sputniknews.ru/20240226/djaloliddin-manguberdy-kompyuternaya-igra-razrabotka-42659746.html
Историю можно изучать через компьютерную игру — программист
Историю можно изучать через компьютерную игру — программист
Узнать больше о жизни полководца и государственного деятеля Джалолиддина Мангуберды поможет разработка молодого узбекистанского программиста
2024-02-26T12:51+0500
2024-02-26T12:51+0500
видео
эксклюзив
it-технологии
игра
джалолиддин мангуберды
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Шухрат Хуррамов – основатель проекта “The Rise Of Jaloliddin” (“Восхождение Джалолиддина”) в прошлом году занял второе место в категории компьютерных и мобильных игр на конкурсе President Tech Award. Молодой программист из Узбекистана рассказал, сколько времени требуется, чтобы пройти сюжет игры, что позволяет лучше раскрыть образ главного ее героя, почему финал игры остается открытым, а также о своем новом проекте.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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программист история изучение компьютерная игра джалолиддин мангуберды разработка
программист история изучение компьютерная игра джалолиддин мангуберды разработка

Историю можно изучать через компьютерную игру — программист

12:51 26.02.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
Узнать больше о жизни полководца и государственного деятеля Джалолиддина Мангуберды поможет разработка молодого узбекистанского программиста.
Шухрат Хуррамов – основатель проекта “The Rise Of Jaloliddin” (“Восхождение Джалолиддина”) в прошлом году занял второе место в категории компьютерных и мобильных игр на конкурсе President Tech Award.
Молодой программист из Узбекистана рассказал, сколько времени требуется, чтобы пройти сюжет игры, что позволяет лучше раскрыть образ главного ее героя, почему финал игры остается открытым, а также о своем новом проекте.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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