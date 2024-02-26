https://uz.sputniknews.ru/20240226/eaeu-roznichnaya-torgovlya-rost-2023-42658945.html
Насколько вырос оборот розничной торговли в ЕАЭС
Насколько вырос оборот розничной торговли в ЕАЭС
Рост по сравнению с 2022 годом наблюдается во всех странах интеграционного объединения.
2024-02-26T11:50+0500
2024-02-26T11:50+0500
2024-02-26T12:17+0500
экономика
торговля
еэк
еаэс
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В 2023 году оборот розничной торговли в Евразийском экономическом союзе вырос на 6,6% по сравнению с 2022-м, сообщает ЕЭК. Департамент статистики Евразийской экономической комиссии опубликовал аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям Евразийского экономического союза за январь – декабрь 2023 года. "Оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств-членов ЕАЭС в январе – декабре 2023 года по сравнению с январем – декабрем 2022 года увеличился на 6,6%", — говорится в отчете.Рост розничной торговли в государствах-членах ЕАЭС:
https://uz.sputniknews.ru/20240225/v-2023-godu-v-eaes-postroili-svyshe-134-mln-kvm-jilya-42656282.html
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розничная тороговля еаэс оборот рост
розничная тороговля еаэс оборот рост
Насколько вырос оборот розничной торговли в ЕАЭС
11:50 26.02.2024 (обновлено: 12:17 26.02.2024)
Рост по сравнению с 2022 годом наблюдается во всех странах интеграционного объединения.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
В 2023 году оборот розничной торговли в Евразийском экономическом союзе вырос на 6,6% по сравнению с 2022-м, сообщает
ЕЭК.
Департамент статистики Евразийской экономической комиссии опубликовал аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям Евразийского экономического союза за январь – декабрь 2023 года.
"Оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств-членов ЕАЭС в январе – декабре 2023 года по сравнению с январем – декабрем 2022 года увеличился на 6,6%", — говорится в отчете.
Рост розничной торговли в государствах-членах ЕАЭС: