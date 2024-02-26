https://uz.sputniknews.ru/20240226/lukashenko-sagintayev-snyatiye-barery-eaeu-42666725.html
Лукашенко призвал к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС
Лукашенко призвал к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС
Глава Беларуси отметил, что в данном вопросе, а также в создании единых энергетических рынков можно перенять опыт Союзного государства.
2024-02-26T17:42+0500
2024-02-26T17:42+0500
2024-02-26T17:47+0500
александр лукашенко
еаэс
еэк
россия
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1a/42667994_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fd2fc0ff19ac3c61ec7b7592be1a1490.jpg
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Коллегии ЕЭК Бакытжаном Сагинтаевым призвал к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС и перенятию опыта Союзного государства Беларуси и РФ, сообщает БелТА.Он напомнил, что "в союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать. Экономического характера".Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на их решение в период председательства Сингитаева, "поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе, чтобы мы убрали всякие барьеры, которые еще, к сожалению, существуют у нас".Также он отметил, что Беларусь вместе с Россией заинтересованы, чтобы ЕАЭС перенимал больше опыта у Союзного государства — "то, что приемлемо для ЕАЭС".Для справки: Бакытжан Сагинтаев, представляющий Казахстан, вступил в должность председателя ЕЭК с 1 февраля 2024 года.В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе Председатель Коллегии ЕЭК назначается Высшим советом сроком на четыре года на ротационной основе. Ротация осуществляется поочередно в порядке русского алфавита по наименованию государств-членов ЕАЭС.На этом посту Сагинтаев сменил представителя Беларуси Михаила Мясниковича.
россия
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1a/42667994_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fbf2a15a8f05b32900859b4ac17f9e97.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лукашенко призыв снятие барьеры еаэс опыт союзного государства
лукашенко призыв снятие барьеры еаэс опыт союзного государства
Лукашенко призвал к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС
17:42 26.02.2024 (обновлено: 17:47 26.02.2024)
Глава Беларуси отметил, что в данном вопросе, а также в создании единых энергетических рынков можно перенять опыт Союзного государства.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Коллегии ЕЭК Бакытжаном Сагинтаевым призвал к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС и перенятию опыта Союзного государства Беларуси и РФ, сообщает
БелТА.
Он напомнил, что "в союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать. Экономического характера".
Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на их решение в период председательства Сингитаева, "поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе, чтобы мы убрали всякие барьеры, которые еще, к сожалению, существуют у нас".
"Нам надо договориться по поводу энергетических вопросов, чтобы были равные возможности у государств. Надо единые рынки газа, нефти. Общий рынок надо создавать. От этого мы никуда не уйдем. Вы видите, как ситуация складывается вокруг, и сами обстоятельства подталкивают нас к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза", — указал белорусский лидер.
Также он отметил, что Беларусь вместе с Россией заинтересованы, чтобы ЕАЭС перенимал больше опыта у Союзного государства — "то, что приемлемо для ЕАЭС".
Для справки: Бакытжан Сагинтаев, представляющий Казахстан, вступил
в должность председателя ЕЭК с 1 февраля 2024 года.
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе Председатель Коллегии ЕЭК назначается Высшим советом сроком на четыре года на ротационной основе. Ротация осуществляется поочередно в порядке русского алфавита по наименованию государств-членов ЕАЭС.
На этом посту Сагинтаев сменил представителя Беларуси Михаила Мясниковича.