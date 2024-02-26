https://uz.sputniknews.ru/20240226/lukashenko-sagintayev-snyatiye-barery-eaeu-42666725.html

Лукашенко призвал к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС

Лукашенко призвал к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС

Глава Беларуси отметил, что в данном вопросе, а также в создании единых энергетических рынков можно перенять опыт Союзного государства.

2024-02-26T17:42+0500

2024-02-26T17:42+0500

2024-02-26T17:47+0500

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Коллегии ЕЭК Бакытжаном Сагинтаевым призвал к дальнейшему снятию барьеров в ЕАЭС и перенятию опыта Союзного государства Беларуси и РФ, сообщает БелТА.Он напомнил, что "в союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать. Экономического характера".Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на их решение в период председательства Сингитаева, "поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе, чтобы мы убрали всякие барьеры, которые еще, к сожалению, существуют у нас".Также он отметил, что Беларусь вместе с Россией заинтересованы, чтобы ЕАЭС перенимал больше опыта у Союзного государства — "то, что приемлемо для ЕАЭС".Для справки: Бакытжан Сагинтаев, представляющий Казахстан, вступил в должность председателя ЕЭК с 1 февраля 2024 года.В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе Председатель Коллегии ЕЭК назначается Высшим советом сроком на четыре года на ротационной основе. Ротация осуществляется поочередно в порядке русского алфавита по наименованию государств-членов ЕАЭС.На этом посту Сагинтаев сменил представителя Беларуси Михаила Мясниковича.

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