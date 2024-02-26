https://uz.sputniknews.ru/20240226/mirziyoyev-putin-erdogan-pozdravleniye-yubiley-42664347.html

Мирзиёев и Путин поздравили Эрдогана с днем рождения

Мирзиёев и Путин поздравили Эрдогана с днем рождения

Лидеры Узбекистана и России в ходе телефонного разговора поздравили президента Турции с юбилеем

2024-02-26T15:29+0500

2024-02-26T15:29+0500

2024-02-26T16:50+0500

политика

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

поздравления

день рождения

юбилей

телефонный разговор

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Главы Узбекистана и России — Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. В ходе телефонного разговора Мирзиёев пожелал лидеру Турции крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной деятельности во имя процветания братского турецкого народа и страны.Стороны констатировали рост числа совместных предприятий и проектов – на 365, инвестиционного портфеля с ведущими турецкими компаниями и организациями, а также увеличение частоты прямого авиасообщения между двумя странами и соответственно взаимного потока туристов.Особое внимание Мирзиёев и Эрдоган уделили вопросам тщательной подготовки повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.В этой связи они подчеркнули важность усиления проводимой работы в рамках узбекско-турецкой Межправкомиссии. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств.Президент России в телефонном разговоре с турецким коллегой поздравил его с 70-летием, отметив высокий авторитет Эрдогана в своей стране и за рубежом, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.Также Владимир Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму.

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